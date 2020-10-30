القبض على المتهم بقتل شاب في حفل عيد ميلاد بالقليوبية

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، المتهم بقتل شاب بطلق ناري عن طريق الخطأ، اليوم، أثناء تواجده بصحبة عدد من الشباب للاحتفال بعيد ميلاد صديقهم، بمنطقة السلخانة بكفر شكر.

كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة، بورود بلاغًا من أهالي قرية كفر منصور، بمصرع شاب يدعى "إسلام.م"، 24 عامًا، بطلق ناري ووجود حالة هياج وفزع بين المواطنين.

وبانتقال قوات الشرطة تبين أنه أثناء تواجد القتيل بصحبة عدد من أصدقائه الشباب للاحتفال بعيد ميلاد صديقه، خرجت إحدى الطلقات الطائشة من سلاح الشاب "ع.ا.ع" 18 عامًا، استقرت في صدره، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وجرى نقله إلى المستشفى، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي وطلب تحريات المباحث وحبس المتهم علي ذمة التحقيق.