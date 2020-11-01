بعد خسارته في كوم أمبو.. النائب محمد سليم: سأعتزل العمل السياسي

خسر النائب الحالي المستشار محمد سليم في انتخابات مجلس النواب في الدائرة الثانية ومقرها مركز ومدينة كوم أمبو، حيث سيدخل الإعادة كل من خالد رضوان، مرشح حزب مستقبل وطن، ونادر صلاح العمدة، مستقل.

وأعلن النائب محمد سليم ، في بيان له اليوم عن اعتزاله الأنشطة السياسية وجاء في البيان " الأفاضل أبناء مركز ومدينة كوم أمبو تحية طيبة وبعد، في البداية يطيب لي أن أهنيء سيادتكم جميعاً بمولد المصطفي صلي الله عليه وسلم ، سأل المولي جل وعلا أن يعيده علي مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات، وانتهز هذه الفرصة لتناول بعض الموضوعات الهامة مع سيادتكم – ولعلها

قد تكون المرة الأخيرة – التي أتوجه فيها بالحديث من خلال صفحتي مع سيادتكم ، لشرح بعض النقاط الهامة ومنها : إنني وخلال أكثر من خمسة عشر عام الماضية ، قد قدمت فيها ما وفقني فيه الله من جهد لخدمة أبناء مركز كوم أمبو بل كافة أبناء أسوان والمحافظات الأخرى ، دون كلل أو ملل ، سواء خدمات عامة أو خدمات فردية ، ووفرت فيها مئات من فرص العمل للشباب ، وجعلني الله سبباً في فتح أبواب الرزق للكثير ،وأثق أن التاريخ سيحكم علي ما قدمت ، وستشعر الجماهير قريباً بحجم ما تم إنجازه من خدمات .

وأضاف البيان " خضت الانتخابات الأخيرة ، وكنت علي علم ويقين بما يدور ويدبر لي من مؤامرات تستهدف شخصي ليس لشيء الا لمرض في نفوس البعض ، ولكن أصريت علي المشاركة لأننا لا نخشى إلا الله ، ولا يوجد شيء نخاف منه أو عليه ، ولان تاريخي سيظل ناصعاً باقياً وأطول من حياة هؤلاء أنفسهم ، وأشكر كل الإخوة الذين آمنوا بي وساندوني ووقفوا بجواري ، ولم ترهبهم الضغوط ، ولم تستميلهم المغريات المادية ، وعبروا بشرف ونزاهة عن مناصرتهم لي لاستكمال الطريق الذي بدءناه معاً .

وتابع البيان " في النهاية أود أن أحيطكم علما بأنني اتخذت قراراً باعتزال كافة الأنشطة والممارسات السياسية نهائيا ، كما تم إغلاق جميع مكاتبي للخدمات الموجودة سواء بكوم أمبو أو القاهرة ، سنتفرغ الأيام القادمة لممارسة كافة أنشطة التجارية المتوقفة ، كما سيتم تحويل مكاتب القاهرة لتكون فروع لمكاتب المحاماة الدولية التي نقوم حالياً بتنشيطها للعمل مرة أخري، أتمني كل الخير والسعادة لأبناء مركز كوم أمبو ، وأحمد الله علي ما قدمت طوال الفترة الماضية ، ويكفني الشعور بالرضا لكل الخدمات التي أديتها بكل الود والمحبة لأبناء دائرتي ، وعاشت مصر حرة مستقلة"

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت منذ قليل الذين سيخوضون جولة الإعادة في أسوان والتي تضم الدوائر الـ4 بمحافظة أسوان " أسوان- دراو" ، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو، لحصد 5 مقاعد فردية ففي الدائرة الأولي والتي تشمل " مدينة أبو سمبل السياحية، قسمي أول وثاني أسوان، مركز أسوان، مركز ومدينة دراو" ، وستكون الإعادة بين كل من اللواء أحمد محمد صالح، مرشح حزب حماة الوطن، واللواء جودت عبدالجبار، مرشح حزب الشعب الجمهوري، والنائب السابق جابر أبو خليل ، مرشح حزب مستقبل وطن ، وجلال أبو الحسن، مرشح حزب مستقبل وطن.

وفي الدائرة الثانية ومقرها مركز ومدينة كوم أمبو، الإعادة بين خالد رضوان، مرشح حزب مستقبل وطن، ونادر صلاح العمدة، مستقل، وفي الدائرة الثالثة ومقرها مركز ومدينة نصر النوبة، الإعادة بين أيـــمن فــؤاد ، مرشح مستقل، والنائب ياسيـن عبد الصبـور، مرشح مستقل، وفي الدائرة الرابعة ومقرها مركز ومدينة إدفو، الإعادة بين علي البدري الملاوي مرشح حزب مستقبل وطن، والدكتور عبد الغفار الضيفي مرشح حزب التجمع الوطني التقدمي.

وكانت اللجنة المشرفة علي انتخابات مجلس النواب بأسوان برئاسة المستشار إيهاب خلف رئيس محكمة أسوان، أعلنت كشوف المرشحين لخوض انتخابات الجولة الأولي لمجلس النواب المقاعد الفردية عن الدائرة الأولي والتي تشمل مدينة أبو سمبل السياحية، قسمي أول وثاني أسوان، مركز أسوان، مركز ومدينة دراو، وتنافس فيها 34 مرشحا علي مقعدين فردي، وذلك بعد تنازل أنور عبد المحسن حسن حمد الشهير بـ"أنور العمدة حمد" رمز طائرة الهليكوبتر ودخل الإعادة كل من اللواء أحمد محمد صالح، مرشح حزب حماة الوطن، ، واللواء جودت عبدالجبار، مرشح حزب الشعب الجمهوري، والنائب السابق جابر أبو خليل ، مرشح حزب مستقبل وطن ، وجلال أبو الحسن، مرشح حزب مستقبل وطن.كما تنافس 13 مرشحاً في الدائرة الثانية ومقرها مركز ومدينة كوم أمبو علي مقعد فردي، وذلك بعد تنازل مارك منير كامل رمز التمساح، ودخل الإعادة مرشحين وهم كل من خالد رضوان، مرشح حزب مستقبل وطن، ونادر صلاح العمدة، مستقل، وتنافس 13 مرشحا في الدائرة الثالثة ومقرها مركز ومدينة نصر النوبة علي مقعد فردي، أيـــمن فــؤاد ، مرشح مستقل، والنائب ياسيـن عبد الصبـور، مرشح مستقل، وتنافس 24 مرشحا في الدائرة الرابعة ومقرها مركز ومدينة إدفو علي مقعد فردي بعد تنازل 4 مرشحين، وهم إبراهيم يونس موسي رمز المدفع، وابتسام محمد الصالح رمز التمساح، عبد الحميد حامد حسن رمز دراجة نارية، وحسن جابر أمين حسن رمز الجرس، ويدخل جولة الإعادة كل من علي البدري الملاوي مرشح حزب مستقبل وطن، والدكتور عبد الغفار الضيفي مرشح حزب التجمع الوطني التقدمي، ليبلغ إجمالي المرشحين 84 مرشحا للمنافسة علي 5 مقاعد فردية.ويبلغ إجمالي من يحق لهم التصويت بمحافظة أسوان في انتخابات مجلس النواب نحو مليون و39 ألفاً و51 ناخب وناخبة، موزعين علي 373 لجنة فرعية، و4 لجان عامة.