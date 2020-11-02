بريد الوطن .. حق الشهيد وكلمات المديح

فى يوم ما حكى أحد الفلاسفة الحكماء وقال: «كلمة مدح واحدة أسمعها فى حياتى خير من قصيدة من ألف بيت تحكى سيرتى يقرأها الناس عنى بعد وفاتى». ربما كان يشعر بأن منح الحياة ما يُبقيها برونقها وجمالها هو أن يحدث له ويراه قبل أن يرحل، فما الذى يعود عليه من جبال الثناء لو توالت عليه وهو راقد تحت التراب؟ عزيزى القارئ، هل أعجبك ما قاله؟ هل تؤمن به وتصدقه؟ هل تلتمس له العذر وتقول: نعم، هذا الحكيم العجوز لديه الحق. نعم أظن أنك قد فعلت.. وقلت لنفسك، ولو على سبيل العزاء: ولم لا؟ حقه أن يرى التقدير والمديح فى أعين الآخرين.

لكن عزيزى القارئ أخبرنى، بحق وأمانة، ما رأيك فيما فعله مَن لا تعرف أسماءهم؟ ربما تكون قد توقفت قليلاً عند ملامحهم على شاشة عابرة، سمعت عنهم فى التليفزيون، ما فعله شهداؤنا يفوق ما نتخيله، رجال يبحثون عن الموت ويرتحلون وراءه أينما حل أو أقام، ليمنحونا الحياة كاملة، اشتراها أبناؤنا الأبطال بأغلى ثمن.. بدمائهم، ولولا تلك التضحيات ما كان هذا الوطن آمناً ولا مستقراً.. ولا وطناً من الأساس. ويقيناً الشهيد لن يسعد بتكريمه ولا بالاحتفاء بأهله، لن تسعده مئات المقالات التى تُكتب عنه.. وإذا أُهديت له عشرات الأنواط والتكريمات سيسعد فقط إذا حافظنا على ما ضحى من أجله.. وقدّرنا قيمته.. وحميناه وحققنا على أرضه البناء والتنمية، وهذا هو حق الشهيد.

ليلى زيدان

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