"أتوبيس السعادة" يحقق حلم "رودينا" لتصبح مذيعة

حقق الإعلامي أحمد يونس، مقدم برنامج "أتوبيس السعادة"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، حلم الطالبة رودينا سعد، الأولى على الثانوية العامة للمكفوفين، بأن تصبح مذيعة.

وقالت رودينا إنها عند ظهور نتيجة الثانوية العامة لم تكن الأولى على الجمهورية، وبعدما قدمت تظلما تبين من الفحص أن هناك 5 درجات منقوصة من درجاتها، فحصلت عليها ليكون المجموع الإجمالي 400 من 410 وبذلك تكون الأولى على الجمهورية.

وتابعت: "من أمنياتي أكون مذيعة، ومن وأنا صغيرة كنت علطول بسمع برامج أحمد يونس، ونميت الموهبة دي في الإذاعة المدرسية، كنت واخدة الحكاية الأول كترفيه، كنت بقول فقرات وفي إعداد الاسكريبت".

وأجرت "رودينا" حوارا مع "ملك"، بطلة الجمهورية في السباحة للمكفوفين، لسن 7 سنوات، حيث قالت إن لديها مواهب أخرى بجانب السباحة مثل التمثيل والتأليف وتصوير فيديوهات والظهور كمذيعة، لافتة إلى أنها تحب الممثلة دنيا سمير غانم، "بتمثل كويس وصوتها حلو".