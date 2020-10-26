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"أتوبيس السعادة" يستضيف أبطال فكرة Bike Zone للحديث عنها

كتب:

محمد عزالدين
06:19 ص | الإثنين 26 أكتوبر 2020
أبطال فكرة BIZE ZONE

أبطال فكرة BIZE ZONE

استضاف الإعلامي أحمد يونس في برنامجه "أتوبيس السعادة"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، أبطال فكرة "BIKE ZONE" والحديث عن تفاصيل تنظيم فعاليات بالدراجات.

وقالت لارا مصطفى، متطوعة، إنهم ينظمون بعض الفعاليات بالدراجات يوم الجمعة بشكل ثابت كل أسبوع، وهناك جزء للصيانة وتأجير الدراجات، كما يوجد جزء للاكتشاف حيث يجرى تنظيم رحلات بالدراجات.

وأشارت "مصطفى" إلى أنهم نظموا سباقات بالدرجات لعدة مستشفيات والهدف منها تقديم تبرعات من المشاركين لصالح المستشفى، وهناك البعض يتبرع دون المشاركة في السباق.

من جانبه قال عمرو كمال، متطوع، إن الهدف من الفكرة هو تشجيع الناس لركوب الدراجات، لافتا إلى أنهم آخر رحلة استكشافية بالدراجات نظموها كانت حتى العين السخنة.

ولفت  "كمال" إلى أن الفريق يؤمن المشاركين في الفعاليات خلال السير على الطرق، ولا يوجد أي شروط في السن، كما يوجد عربة دعم تسير خلف المشاركين لنقلهم حال حدوث عطل.

وأشار عمر عماد إلى أنه لتجنب الإصابة بفيروس كورونا يتم التنبيه على المشاركين بارتداء الكمامة، كما يجرى تعقيم الدراجات والتنبيه على المشاركين بترك مسافات بينهم، "مينفعش نلبس الكمامة واحنا سايقين العجل بس لما بنقف بنلبسها".      

وأوضح "عماد" أنهم ينشرون "ايفينتات" على صفحتهم بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بالنسبة للمشاركة في السباقات والمشاركة في فعاليات الخير، لافتا إلى أن التبرع يكون حسب مقدرة كل شخص.

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