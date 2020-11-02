عاجل.. وفاة النائب محمد سعد تمراز بعد خسارته للانتخابات

توفي محمد سعد تمراز، نائب كفر الدوار في البحيرة، صباح اليوم، بعد أيامٍ قليلة من خسارته الانتخابات.

وعانى تمراز من المرض، خلال الفترة الماضية، ورغم ذلك خاض انتخابات المرحلة الأولى.

وكتب النائب الراحل آخر رسالة له، عبر صفحته على فيس بوك، وجهها إلى أهالي دائرته بعد خسارته في انتخابات النواب: "أهلي وأحبائي أهالي كفرالدوار الكرام، لقد سعيت قدر استطاعتي خلال الدورة المنقضية ولم أدخر جهدا.. وأشهد الله تعالى أنني حملت الأمانة بكل صدق وإخلاص، فهي في رقبتي سأحاسب عليها أمام الله".

وأضاف: "كما أتقدم بخالص شكري وتقديري لحضراتكم جميعا من وقف بجانبنا ودعمنا ومن لم يدعمنا.. ومن أعطانا صوته ومن لم يعطنا ومن وجَّه لنا في يوم من الأيام كلمة شكر، ومن انتقدنا لأننا نؤمن أنَّها كلها آراء ووجهات نظر.. ونحن نقدر ونحترم كل الآراء وكل وجهات النظر سواء كانت معنا أو ضدنا.. لأنَّها كلها مناصب زائلة، ولن يبقى في النهاية بيننا إلا كل الود والحب والاحترام والتقدير دمتم بخير وسعادة".

وتابع: "دامت محبتكم وهي أغلى ما نملك كما أسألكم الدعاء لي بالشفاء العاجل، وكل عام وأنتم بخير".