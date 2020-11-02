عاجل.. وفاة النائب محمد سعد تمراز بعد خسارته للانتخابات
كتب:
محمد يوسف
09:52 ص | الإثنين 02 نوفمبر 2020
النائب الراحل محمد سعد تمراز
توفي محمد سعد تمراز، نائب كفر الدوار في البحيرة، صباح اليوم، بعد أيامٍ قليلة من خسارته الانتخابات.
وعانى تمراز من المرض، خلال الفترة الماضية، ورغم ذلك خاض انتخابات المرحلة الأولى.
وكتب النائب الراحل آخر رسالة له، عبر صفحته على فيس بوك، وجهها إلى أهالي دائرته بعد خسارته في انتخابات النواب: "أهلي وأحبائي أهالي كفرالدوار الكرام، لقد سعيت قدر استطاعتي خلال الدورة المنقضية ولم أدخر جهدا.. وأشهد الله تعالى أنني حملت الأمانة بكل صدق وإخلاص، فهي في رقبتي سأحاسب عليها أمام الله".
وأضاف: "كما أتقدم بخالص شكري وتقديري لحضراتكم جميعا من وقف بجانبنا ودعمنا ومن لم يدعمنا.. ومن أعطانا صوته ومن لم يعطنا ومن وجَّه لنا في يوم من الأيام كلمة شكر، ومن انتقدنا لأننا نؤمن أنَّها كلها آراء ووجهات نظر.. ونحن نقدر ونحترم كل الآراء وكل وجهات النظر سواء كانت معنا أو ضدنا.. لأنَّها كلها مناصب زائلة، ولن يبقى في النهاية بيننا إلا كل الود والحب والاحترام والتقدير دمتم بخير وسعادة".
وتابع: "دامت محبتكم وهي أغلى ما نملك كما أسألكم الدعاء لي بالشفاء العاجل، وكل عام وأنتم بخير".