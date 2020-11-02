تحركات سريعة لمرشحي الإعادة لكسب تأييد الخاسرين في الجولة الأولى بأسوان

شهدت الساعات الماضية في دوائر محافظة أسوان الـ4، تحركات سريعة من المرشحين لجولة الإعادة، لكسب تأييد الخاسرين في الجولة الأولى، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، إعادة 10 مرشحين لحصد 5 مقاعد فردية.

ويسعى مرشحو جولة الإعادة إلى كسب تأييد المرشحين الخاسرين، وأنصارهم من أبناء القبائل والعائلات، ففي الدائرة الأولى بأسوان، تحرك كل من اللواء أحمد صالح، مرشح حماة وطن، والنائب السابق جابر أبو خليل، مرشح حزب مستقبل وطن، وهما من أبناء قبيلة الجعافرة في أسوان، لمقر المستشار أحمد عباس، أحد أبناء النوبة، الذي لم يوفّق فى الجولة الأولى، وسط تأييد أنصارهما، ووثّقت اللقاءات ونُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما انطلق باقي المرشحين لجولات انتخابية سريعة لطلب تأييد القبائل والعائلات، والتقوا بهم في الدواوين والمضايف والجمعيات الأهلية التابعة لهم، وأكدوا في تصريحات صحفية، أنه لا مجال حالياً سوى للعمل ليل نهار، حتى اقتناص مقاعد النواب الـ5.

وشهدت الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تراشقاً بالألفاظ بين المؤيدين والمعارضين للمرشحين، قبل انطلاق جولة الإعادة، وطالب الحكماء من كبار مشايخ القبائل، بضرورة الالتزام والتهدئة؛ لأن الانتخابات ستزول قريباً، ويخشى الجميع من حدوث مشاجرات أو أحداث لا تُحمد عقباها.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت 10 مرشحين سيخوضون جولة الإعادة في أسوان، التي تضم الدوائر الـ4: "أسوان- دراو، وكوم أمبو، ونصر النوبة، وإدفو"، لحصد 5 مقاعد فردية في جولة الإعادة.

في الدائرة الأولى، تشمل "مدينة أبوسمبل السياحية، قسمي أول وثاني أسوان، مركز أسوان، مركز ومدينة دراو" ، وستكون الإعادة بين كل من اللواء أحمد محمد صالح، مرشح حزب حماة الوطن، واللواء جودت عبدالجبار، مرشح حزب الشعب الجمهوري، والنائب السابق جابر أبوخليل، وجلال أبوالحسن، مرشحي حزب مستقبل وطن.

أما في الدائرة الثانية ومقرها مركز ومدينة كوم أمبو، تكون الإعادة بين خالد رضوان، مرشح حزب مستقبل وطن، ونادر صلاح العمدة، مستقل، وفي الثالثة ومقرها مركز ومدينة نصر النوبة، الإعادة بين أيمن فؤاد، مرشح مستقل، والنائب ياسين عبدالصبور، مستقل، وفي الرابعة، ومقرها مركز ومدينة إدفو، الإعادة بين علي البدري الملاوي، مرشح حزب مستقبل وطن، والدكتور عبدالغفار الضيفي، مرشح حزب التجمع الوطني التقدمي.