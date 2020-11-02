إزالة 13 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالشرقية

أكد المهندس علي لاشين، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن المديرية بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وقوات الأمن بالمحافظة، تمكنت من إزالة 13 حالة تعدٍ واقعة على مساحة (15 قيراطاً و 9 أسهم) أراضي زراعية، بما يعادل 2688 متراً، بمراكز "ديرب نجم، وأولاد صقر، وفاقوس، والحسينية، والصالحية".

وأشار وكيل وزارة الزراعة، إلى إزالة 4 حالات تعدٍ علي الأرض الزراعية بمركز ومدينة ديرب نجم، واقعة على مساحه 4 قراريط، بما يعادل 700 متر، وحالة أخرى بمركز ومدينة أولاد صقر، على مساحة قيراط، بما يعادل 175 متراً، وحالتين بمركز ومدينة فاقوس على مساحة 10 أسهم، بما يعادل 70 مترا، و5 بمركز ومدينة الحسينية، على مساحة 9 قراريط و18 سهما، بما يعادل 1701 متر، وحالة بمدينة الصالحية على مساحة 5 أسهم، بما يعادل 35 مترا.

وأضاف "لاشين" أن الفترة السابقة شهدت تنفيذ حملات موسعة لإزالة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية كافة، بنطاق المحافظة، مشيراً إلى أن إجمالي ما أزيل من تعديات على الأرض الزراعية حتى الآن، بلغ 897 حالة، على مساحة 32 فداناً و15 قيراطاً و16 سهماً أراضي زراعية، بما يعادل 137 ألفاً و147 متراً، مؤكداً استمرار حملات الإزالة بشكل متواصل في جميع مراكز ومدن المحافظة.

من جهته، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة جادة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بحماية الأرض الزراعية من التعدي عليها بالتبوير أو البناء المخالف، مشددا على أنه يولي اهتماما كبيرا بملف إزالة التعديات؛ للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل، لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن، بضرورة التعاون مع مديرية الزراعة واستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بنطاق دائرة المحافظة، وتطبيق القانون دون محاباة لأحد، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين، وإزالة جميع أشكال التعديات في المهد قبل أن تصبح كتلاً خرسانية يصعب التعامل معها، مؤكدا ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة.