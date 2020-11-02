الحكومة للمواطنين: التزموا بالإجراءات عشان تحافظوا على أرزاقكم

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن بعض الدول الكبرى على مستوى العالم، أعلنت الإغلاق التام في الأيام القليلة الماضية، بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا، حيث بدأت تسجل أرقامًا تخطت نصف مليون إصابة.

وأضاف يونس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء dmc"، عبر شاشة "dmc": "ربنا كرم مصر الفترة اللي فاتت وفضلت مسيطرة نوعا ما على الفيروس ولازم نستمر في الإجراءات الاحترازية عشان نقي نفسنا وأهلنا إنهم يقعوا فريسة لهذه الجائحة".

وتابع أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء شدد على ضرورة العودة مرة أخرى إلى اتباع الإجراءات الاحترازية وأهمها ارتداء الكمامة وغسيل اليدين للوقاية من تداعيات فيروس كورونا دون أي تكلفة أو تحمل المواطنين أي مشقة.

وأردف أن الدكتور مصطفى مدبولي شدد على تغريم أي مواطن لا يلتزم بارتداء الكمامة في المصالح الحكومية والأماكن العامة والمولات ووسائل النقل الجماعي سيغرم بـ4 آلاف جنيه: "كمان فيه حبس في هذا الموضوع عشان نحافظ على صحة المواطنين ونقي أنفسنا شر ازمات اقتصادية يعاني منها العالم كله، ويجب نلتزم بالإجراءات عشان نحافظ على لقمة عيشنا ومصدر رزقنا".

وحول مواعيد إغلاق المحال التجارية، قال يونس: "في الدول الأخرى تغلق المحال العامة والورش الحرفية في مواعيد محددة لكي نحقق أكثر من هدف للمواطن منها الراحة، فهناك ورش بالأحياء السكنية ومحال عامة تعمل طول النهار والليل.. سكان المناطق دي مش بيشوفوا الراحة وبيكون فيه شكاوى متعددة منهم، وده مش بنشوفه في الدول الأخرى، ولازم الناس تجهز نفسها شغل يعني شغل وترفيه يعني ترفيه في يوم الإجازة وستعرض المواعيد النهائية بعد غد يوم الأربعاء في مجلس الوزراء وستطبق عقب الموافقة عليها".