سعد: غالبية أصحاب المطاعم لا يلتزمون بالإجراءات وسيكونون أول المتضررين

قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إن الأمور تتجه إلى منحنى خطير إذا استمر عدم التزام المواطن بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل مقدم برنامج "من مصر"، عبر شاشة "CBC"، أن الفترة التي أعقبت قرار رئيس الوزراء ببدء التطبيق الإلزامي بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة في 31 مايو شهدت التزاما كبيرًا من المواطنين تجني مصر الآن ثماره في الأعداد القليلة نسبيًا المصابة بالفيروس مقارنة بباقي دول المنطقة.

وتابع: "في الفترة الأخيرة لاحظنا عدم التزام الناس وكأن كورونا انتهت ومن ثم وجب التحذير وبخاصة في ضوء ما نشاهده في دول أوروبا ودول الجوار الإقليمي لمصر التي تواجه موجة ثانية أشد قسوة من الموجة الأولى والأعداد المصابة بكورونا يوميًا في أوروبا أكبر بكثير مما كان يحدث في الموجة الأولى ومن ثم كان هذا التحذير".

وأردف: "ومن باكر سيكون بداية التطبيق الصارم للغرامات بواقع 4 آلاف جنيه على عدم ارتداء الكمامة وحملات تفتيشية على المقاهي والمحلات والمطاعم التي لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية، والغالبية العظمى لا تلتزم، والقرار بأن يجرى تشغيل 50% من الطاقة الاستيعابية للمطاعم وهذا الأمر لا يطبق حاليًا، وأصحاب المطاعم سيكونون أول المتضررين من زيادة الإصابات لأنه في هذه الحالة سيجرى اتخاذ إجراءات تقليدية يتضررون منها مع أصحاب المحال والمقاهي وهم الذين يتسببون الآن في تساهلهم مع المواطنين في إمكانية الانزلاق إلى هذه المرحلة".

وأشار، إلى أن الإجراءات التقييدية واردة ويكون اتخاذها انعكاس على الأرض: "لا نستطيع الحسم إلى أين تتجه الأمور، وإذا عاد الانضباط مرة أخرى وارد أن نجتاز هذه الأزمة على خير وبأقل الخسائر، لكن لو استمر عدم الالتزام سنتخذ الإجراءات التقييدية".