خروج 15 مصابا بكورونا من العزل الصحي بعد تعافيهم في الغربية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم، خروج 15 مصابا بفيروس كورونا المستجد عقب تلقيهم فترة علاجية استمرت لأكثر من أسبوعين داخل أقسام العزل الصحي على مستوى مستشفيات الحميات والصدر والعامة بقرى ومراكز المحافظة.

صرح بذلك الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية، لافتا إلى أنه يباشر استمرار رفع حالة التأهب والاستعداد القصوى للاستقبال الحالات المشتبه إصابتها بعدوى فيروس كوفيد 19 من خلال إجراء الجولات الميدانية لمتابعة أعمال الخدمات الطبية والعلاجية المقدمه لكافة الحالات تزامنا مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية خلال الفتره المقبلة.

كما أعطى وكيل وزارة الصحة بالغربية تعليماته إلى مديري الطب الوقائي والعلاجي بالتنسيق الكامل مع مديري مستشفيات الحميات والصدر والعامة، بأهميه توافر جميع المستلزمات الطبية والماسكات الطبية للوقاية من أخطار تفشي فيروس كورونا حفاظاً على أرواح المواطنين.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم الدفع بفرق الترصد ومكافحة العدوى وفنيات التمريض للتوعية بإخطار تفشي فيروس اللعين وطرق علاجها، داخل العزل الصحي المنزلي.

كما كلف وكيل وزارة الصحة مديري الإدارات الصحية بأهمية التأكد من سلامة العاملين داخل المؤسسات الحكومية والتزام المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، للوقاية من أخطار تفشي فيروس كورونا.