حملة مفاجئة للرقابة الإدارية على المخابز والمدارس والمستشفيات بالغربية

ترأس الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، واللواء أسامة حامد، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية، حملة مفاجئة، فجر اليوم، على المخابز والمدارس والمستشفيات بمدينة المحلة، بمشاركة اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، والعقيد طارق عامر، عضو هيئة الرقابة الإدارية.

بدأت الحملة بعقد اجتماع مع جميع مديري مديريات الخدمات والأجهزة المعنية في الساعة الخامسة فجراً بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، لوضع خطة تحرك كل جهة داخل مركز ومدينة المحلة، ثم انتقل المحافظ ومرافقوه إلى المدينة للمرور على مخبز التعاون بمنشية البكري ومخبز محمود حلمي بعزبة البهلوان، وكشفت الحملة نقص وزن الرغيف ١٠ جرامات.

وانتقلت الحملة لتفقد مدرسة السادات الثانوية بنين بالمحلة وتفقدت المكتبة والفصول الدراسية وتسليم التابلت، كما تفقدت اللجان الانتخابية داخل المدرسة، والتوجيه بسرعة الإنتهاء من تجهيز اللجان، وتوجهت الحملة لمستشفى المحلة العام، حيث تفقدت الاستقبال وغرف العناية المركزة، وأقسام الأشعة والغسيل الكلوي والأطفال، والتأكد من حسن سير العمل في المستشفى وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

واختتمت الحملة الجولة بتفقد المحافظ ومرافقوه للمنطقة الصناعية بالمحلة ومتابعة الأعمال النهائية ، وكذلك تفقد الأعمال الجارية بالكورنيش الجديد أمام المنطقة الصناعية.

يذكر أن الحملة شارك فيها مديريات التموين والصحة والشباب والرياضة والأوقاف والطب البيطري والتضامن الإجتماعى والطرق والزراعة والقوى العاملة وجهاز شئون البيئة وشرطة المرافق وشرطة المرور، حيث ستقوم كل جهة بمتابعة أعمالها والتفتيش على الأماكن الواقعة في نطاق اختصاصاتها، ثم عقد الأعضاء اجتماعًا بنهاية اليوم لتقديم تقرير ختامي للعرض على محافظ الغربية.