مطار القاهرة يستقبل 165 رحلة لنقل 20 ألف راكب خلال 24 ساعة

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الأربعاء، 81 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 10 آلاف راكب، ويغادر المطار 84 رحلة سفر إلى عدة وجهات أوروبية، وعربية، وآسيوية، وأفريقية، تقل على متنها نحو 10 آلاف مسافر من جنسيات مختلفة.

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أنّ صالات السفر والوصول ستشهد خلال الـ24 ساعة، مغادرة ووصول نحو 20 ألف راكب على متن 165 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، إضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتطبق سلطات مطار القاهرة الدولي، الإجراءات الإحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، كما تلتزم المطارات بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان، الصين، تايلاند، أمريكا الشمالية والجنوبية، كندا، ومطارات: لندن هيثرو، باريس، فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

ويمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط، إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا، حال عدم إحضاره شهادة PCR معهم، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع إنتشاره عبر المسافرين.

وكان مستشفى مصر للطيران، أعلن الانتهاء من مراحل تطوير وتحديث في الخدمات التي تقدمها مستشفى مصر للطيران، بهدف تقديم خدمة طبية أكثر تميزا لراحة المرضى من العاملين أو الزائرين، وذلك في إطار سعي مستشفى مصر للطيران الدائم نحو تطوير الخدمات المقدمة لعملائها بما يواكب آخر المستجدات العلمية والتكنولوجية في المجال الطبي واستكمالا لمسيرة التطوير التي تشهدها وزارة الطيران المدني.