جهاز الشروق: بيع 11 محلا و6 صيدليات بالمزاد بقيمة 38 مليون جنيها

قال المهندس عبدالرؤوف الغيطى رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه إستمراراً لتوفير الخدمات الأساسيه المختلفة، واستكمالاً لخطة الجهاز الخاصه بطرح المحلات التجاريه بهدف إتاحة الخدمات لقاطنى المدينة، وفى ضوء الإعلان بالجرائد الرسمية عن بيع بالمزاد العلني لعدد 11 محلا تجاريا و6 صيدليات فقد تم عقد جلسة مزاد لبيع المحلات المعلن عنها، منذ عدة أسابيع.

حصيلة المزاد الأخير 38 مليون جنيها

وأوضح رئيس الجهاز بأنه تم إستهداف المناطق الأولى والثالثه والتاسعه عمارات، والأحياء الأول والثالث شرق، وكمبوند دار مصر المرحله الثانيه والمدينة بصفة عامة حيث أُسندت المحلات بالأسواق المنفذة عن طريق الجهاز بتلك المناطق بمساحات بدأت من 18م2 حتى 41م2 والتى ستساهم في توفير أنشطة "سوبر ماركت – خضار وفاكهه – ألبان – مواد بناء – صيدلية"، نظراً للحاجة الملحة واليومية لتلك النشاطات التى سيتم تقديمها وبهدف التيسير على السكان وجعل هذه الخدمات بالقرب من محل إقامتهم .

وأضاف رئيس الجهاز، خلال تصريحات خاصة للوطن، أن سعر المتر المربع للمحلات التجاريه تراوح بين 41600 جنيه حتى 103700جنيه، وللصيدليات ما بين 66500جنيه حتى 145500جنيه، وبحصيلة إجمالية حوالى 38 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه سيتم إستكمال خطة الطرح تباعاً لتشمل كافة أنحاء المدينة .

وتابع رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه تم تعميم منشور جديد لتوحيد وجهات المباني بالمدينة، لإضفاء لمسة حضارية وجمالية على المدينة، متمنيا أن يتبنى سكان المدينة، توجهات الجهاز، وأن يتم تفعيل القرار، بما يرتقي والمظهر الحضارى للمدينة.