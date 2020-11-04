مكافأة وتعليم مجاني لكل مولود يسمي "محمد" من مرشح للنواب بالمنوفية

ردًا على الإساءة لنبينا الكريم، وضمن دعايته الانتخابية أعلن "عادل طلبة" المرشح المستقل عن دائرة سرس الليان بالمنوفية، على صفحته بموقع التواصل الاجتمماعي فيس بوك عن كافأة مالية وتعليم مجاني في مدارسه الخاصة لأي طفل يولد ويسمى محمد في أول عشرة أيام من شهر نوفمبر، ما اعتبره منافسون بأنه خرقًا للصمت الانتخابي المقرر من الهيئة الوطنية للإنتخابات.

ونشر المرشح عدد من الخدمات علي صفحته عبر "الفيس بوك" من بينها تخصيص سيارات لنقل الطلاب وخاصة الفتيات من وإلي جامعة السادات، فيما واصل مرشحو مجلس النواب خرق "الصمت الإنتخابي" من خلال دعاية علي مواقع التواصل الإجتماعي، عن طريق نشر صور لهم مع مواطنين في لقاءات وجولات بالإضافة إلى نشر الكمات المحفزه لدعمهم في إنتخابات مجلس النواب الجارية، إلى جانب الدعاية التي اعتمدت علي استغلال الأطفال في بث فيديوهات لدعم المرشحين.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت أسماء مرشحي مجلس النواب بالمنوفية حيث ترشح كلا من، أيمن معاذ مستقبل وطن رمز الكتاب، أحمد أبو زيد مستقبل وطن رمز القلم، أسامة شرشر مستقل رمز ساعة اليد، أحمد رشاد خالد مستقل رمز الأسد، أشرف صبحي عبد المطلب مستقل رمز الصقر، محمود ريش مستقل رمز الحصان، الأمير عبد القوي الجزار مستقل رمز المدفع، محمد فوزي مصيلحي مستقل رمز الأتوبيس .

وشملت قائمة الكشوفات الإنتخابية، إبراهيم الميهي مستقل رمز الكف، وعلاء أحمد عبد السلام حزب الحرية رمز الشمس، وأحمد السيد حسن مستقل رمز التمساح، ومحمد توفيق عرفة مستقل بندقية الصيد، والسيد محمود الشامي مستقل رمز سفينة، وعادل عبد الغفار منصور مستقل رمز المشط، وطارق فوزي مدين مستقل رمز نهضة مصر، ومحمد رشدي عمر رمز العقرب، وهيام بلال سليمان رمز السد العالي، وجعفر الصادق جعفر علي رمز الفراشة .

ووافقت الهيئة على ترشح السيد محمد السيد حبيب رمز المنزل، ومحمد فتحي عبد الشافي مستقل دراجة نارية، وجمعة عبد المغيث عبد الحليم مستقل رمز الجرس، وأحمد محمد الفيشاوي مستقل رمز شمعة، وعبد الحكم عبد الله شاهين مستقل رمز عنقود العنب، وأيمن سمير حماد حزب مصر القومي رمز برج الحمام، ومنير إبراهيم الجنزوري مستقل رمز التليفزيون، ومحمد مصطفى فارس مستقل رمز الميكروفون .