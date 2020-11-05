ضبط 1100 قطعة "لبان" منشطة جنسيا في حملة بأسوان

نفذت مديرية الشؤون الصحية بأسوان، اليوم، حملات التفتيش والمرور على أماكن بيع وتخزين مواد مستحضرات التجميل بمراكز ومدن محافظة أسوان، وذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور محمد محمود مدير إدارة الصيدلة، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.

وبحسب البيان الصحفي الصادر من مكتب الإعلام بمديرية الصحة، أسفرت الحملة عن ضبط 885 علبة دواء (مرهم وكريم) بعضها مسجل بوزارة الصحة محظور تواجدها بمثل تلك المحال، وبعضها مهربه غير مسجلة بوزارة الصحة محظور تداولها بالبلاد، وضبط 54250 قرصا وكبسولة لأدوية ولأصناف منشطة جنسيا مهربة غير مسجلة محظور تداولها بالبلاد، وضبط 638 كيس من أدوية منشطات جنسية مهربة، وضبط 1100 قطعة لبان منشطة جنسيا مهربة، وضبط 695 قطعة حلوى شوكولاتة منشطة مهربة، وضبط 395 عبوة من الجيلات المنشطة جنسيا مهربة غير مسجلة محظور تداولها بالبلاد.

على جانب متصل وقال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي بأسوان، إن الوضع في أسوان مطمئن وهناك تعليمات من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بالاستعداد والتجهيز لكل المنظومة الصحية للتعامل السريع مع أي حالة مصابة بالفيروس، مضيفا: "الوضع في مستشفى العزل بأسوان مطمئن حيث يوجد داخل المستشفى بقسميها الداخلي أو الرعاية 24 حالة يتلقون العلاج بينهم 13 حالة من أبناء محافظة قنا، و11 حالة من مراكز محافظة أسوان".

يذكر أن مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة هو المركز الرئيسي للعزل بأسوان خاصة للحالات الحرجة بمدينة أسوان، جرى تجهيزه لاستقبال حالات العزل حيث حددته وزارة الصحة لاستقبال أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد.

ويوجد بالمستشفى التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، 132 سريرا، بالإضافة لـ9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعي، كما يوجد بها طاقم طبي وتمريض وعاملون مخصصون للتعامل مع هذه الحالات.