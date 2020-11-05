مطار القاهرة يستقبل 200 رحلة لنقل 25 ألف مسافر اليوم

يستقبل مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس، على مدار الـ24 ساعة المقبلة، 200 رحلة جوية، من وإلى عدة وجهات دولية تقل على متنها نحو 25 ألف راكب بين سفر ووصول.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إنّ صالات السفر والوصول بالمطار، تستقبل اليوم 96 رحلة على متنها 12508 راكبا، عائدين من: نيويورك، الدمام، لندن، باريس، فرانكفورت، موسكو، أمستردام، فيينا، دبي، البحرين أبوظبي، إسطنبول، أديس أبابا، أثينا عمان، لاجوس، أكرا، دبي، الشارقة، سيئون، المدينة المنورة، جدة، الرياض، بيروت، أبوظبي، عدن، الخرطوم، وبيروت.

مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 200 رحلة جوية تقل على متنها 25 ألف راكب

ويغادر المطار على مدار اليوم 108 رحلات، تقل على متنها نحو 13 ألف راكب، لنقلهم إلى: نيويورك، تورنتو، لندن، باريس، فرانكفورت، موسكو، فيينا، أثينا، أمستردام، روما، ميلانو، البحرين، جوهانسبرج، إسطنبول، إنجمينا، أديس أبابا، تونس، الدار البيضاء، المدينة المنورة، نيروبي، عمان، لاجوس، عنتيبي، مسقط، بغداد، بيروت، الرياض، جدة، دبي، الشارقة أبوظبي، الدمام جيزان، الخرطوم، عدن، والطائف.

سلطات مطار القاهرة الدولي تشدد إجراءاتها بصالات السفر والوصول

وتلتزم قيادات الطيران المدني بمطار القاهرة الدولي، بتنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين والعاملين بالمطار.

كانت السيدة أوكوبو كيوكو مدير هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" بمصر، أجرت زيارة تفقدية لمطار برج العرب، لمتابعة مراحل إنشاء مبنى ركاب جديد صديق للبيئة بمطار برج العرب، وفقا لاتفاقية تعاون مشترك عام 2016 لتوسيع وتحديث المطار، رافقها أثناء الجولة الطيار محمد راشد مدير المطار.

مدير هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" بمصر تتفقد مطار برج العرب

وخلال الزيارة، استمعت اوكوبو لشرح تفصيلي عن إمكانيات المطار الذي يتضمن خطط وتصميم المبنى الجديد ليكون "صديقا للبيئة"، ويأتي ذلك وفق توجهات الدولة لمحاربة التلوث والحد من آثار التغير المناخي، ومن المقرر استخدام التكنولوجيا اليابانية المتقدمة لتشغيل المطار بالطاقة الشمسية، وأنظمة عالية الكفاءة لتكييفات الهواء والإضاءة، إضافة لإدخال تقنيات حديثة ضمن مفهوم هذا النوع من المطارات صديقة البيئة.

وفي نهاية الجولة، قدّم راشد، درع الشركة المصرية للمطارات للسيدة أوكوبو، تقديرا للتعاون المثمر من قبل هيئة التعاون اليابانية في مصر "جايكا" لتطوير المطارات المصرية.