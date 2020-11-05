محافظ القليوبية: حريصون على مشهد انتخابي مشرف يليق بمصر

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حرصه على توفير كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الانتخابية في أجواء من النزاهة والشفافية، لتليق باسم مصر وظهور المحافظة بالمظهر اللائق والمشرف، من خلال توفير كافة سبل الراحة لجميع عناصر العملية الانتخابية.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ اليوم الخميس، جولاته بالمراكز والمدن والأحياء، لمتابعة تجهيزات المقار الانتخابيه الرئيسية والفرعية.

وأجرى المحافظ جولة بالمرور على عدد من اللجان بقرى مدينة طوخ والقناطر الخيرية، حيث تفقد المحافظ لجنة مدرسة الصفا الإعدادية، ولجنة مدرسة الغزاوية تعليم أساسي، ولجنة المدرسة التجريبية لغات بقرية بلتان.

وفي مدينة القناطر الخيرية تفقد المحافظ مدرسة حسن أبو بكر الإعدادية، والثانوية، ولجنة مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية، ولجنة مدرسة الشهيد عمر مجدي الابتدائية، ولجنة مدرسة التربيه الفكرية.

رافق المحافظ خلال الجولة، طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد وزيري رئيس مدينة طوخ، واللواء محمد سالم رئيس مدينة القناطر الخيرية.

وشدد محافظ القليوبية على ضرورة توفير كل الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري ولائق، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، مشددًا على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للقائمين بالعمل داخل اللجان، والمواطنين المترددين على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، مطالبا بتوفير مقاعد لاستقبال الناخبين، وتخصيص مقاعد لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

فيما أعلن الدكتور رمضان عرفة، مدير عام الإدارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات، بدء عمل غرفة العمليات والمرصد الإعلامي لمتابعة إجراءات تصويت الناخبين بمحافظة القليوبية، والبالغ عددهم 3 ملايين و278 ألفًا و78 ناخبًا يدلون بأصواتهم في 478 مركزًا انتخابيًا، يضم 1047 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 11 مركزًا ومدينة وحيًا وقد تم تكليف الاعلاميين بمراكز الاعلام ومراكز النيل بمهام الرصد والمتابعة الميدانية بكافة المواقع بالمحافظة.

وأضاف مدير عام الإعلام في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن غرفة العمليات سوف تتابع الأداء الإعلامي في انتخابات مجلس النواب على مدار الساعة، للتأكد من الأداء الإعلامي ومطابقته لجميع المعايير التي وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للانتخابات، ومتابعة المشاكل التي قد تواجه الإعلاميين والصحفيين في التغطية ومحاولة حلها بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة المختصة.