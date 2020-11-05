نبيله مكرم تستقبل رئيس المجلس الأوروبي بمطار القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، في زيارة للقاهرة يلتقي خلالها عدة مسؤولين لمناقشة العديد من قضايا المنطقة وآخر تطورات ومستجدات الساحة السياسية.

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أنه تم استقبال رئيس المجلس الأوروبي والوفد المرافق له في استراحة رئاسة الجمهورية بمطار القاهرة، حيث كان في استقباله الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة.

وشددت سلطات مطار القاهرة الدولي، من إجراءاتها الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في ظل التصاعد المستمر لعدد الإصابات في العديد من دول العالم، وذلك وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، حيث تلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

اليوم.. مطار القاهرة الدولي يستقبل 25 ألف مسافر

ويستقبل مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس، 200 رحلة جوية، من وإلى عدة وجهات دولية تقل على متنها نحو 25 ألف راكب مابين سفر ووصول، وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن صالات السفر و الوصول بالمطار سوف تسقبل اليوم 96 رحلة على متنها 12508 راكب، عائدين من كل من نيويورك، الدمام، لندن، باريس، فرانكفورت، موسكو، أمستردام، فيينا، دبى، البحرين أبوظبى، إسطنبول، أديس أبابا، أثينا عمان، لاجوس، أكرا، دبى، الشارقة، سيئون، المدينة المنورة، جده، الرياض، بيروت، أبوظبى، عدن، الخرطوم، بيروت.

ويغادر المطار على مدار اليوم 108 رحلة، تقل على متنها نحو 13 ألف راكب، يوجهون إلى كل من نيويورك، تورنتو، لندن، باريس، فرانكفورت، موسكو، فيينا، أثينا، أمستردام، روما، ميلانو، البحرين، جوهانسبرج، أسطنبول، إنجمينا، أديس أبابا، تونس، الدار البيضاء، المدينة المنورة، نيروبى، عمان، لاجوس، عنتيبى، مسقط، بغداد، بيروت، الرياض، جده، دبى، الشارقة أبوظبى، الدمام جيزان، الخرطوم، عدن، الطائف.