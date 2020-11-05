فؤاد: لن نحافظ على البيئة بالشعارات.. وصون المحميات ليس بإغلاقها

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن تطوير المحميات الطبيعية هو جزء مهم جدًا في عمل الوزارة، لافتًا إلى أنها لا تكتفِ بمجالي الحد من التلوث وحل المشكلات الخاصة بالمخلفات فقط.

وأضافت "فؤاد"، خلال حوارها مع الإعلامية آية عبد الرحمن، مقدمة برنامج "الحقيقة"، عبر شاشة "اكسترا نيوز": "عندما عرضنا استراتيجية قطاع البيئة وليس الوزارة فقط على الرئيس السيسي، تناولنا مشكلات الماضي التي نعمل على حلها، لكننا في نفس الوقت تطرقنا إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية.. وعشان نحافظ على البيئة مش هنقول بالشعارات والرسائل، لكن لازم ولادنا يشوفونا وإحنا بنعمل ده ويبقوا جزء من ده".

وتابعت: "المحميات الطبيعية هي النموذج الحي الذي يمكن لشباب مصر، داخلها أو خارجها، أن يطلع عليها، وبالتالي فإن الحفاظ عليها لم يعد معنيًا بالحفاظ على النباتات والكائنات البحرية وأنواع الحفريات، فهذا الفكر تغير ومنذ 4 سنوات ونحن نعمل على 4 محاور في كل المحميات الطبيعية".

وأردفت، أن الوزارة تهتم بتطوير البنية التحتية، وتجعل المجتمع المحلي والجمعيات الأهلية قادرون على أن يكونوا جزء من المحمية، وأن يشاركوا في أنشطة بها مثل ركوب الدراجات.

وأوضحت، أنه برغم التنوع الثقافي وتنوع الموارد الطبيعية بالمحميات المصرية، إلا أن سر التجمع يكمن في اختلاف العادات: "فكرة المحمية مش إني أخلي الحاجة وأقفل عليها، لكن الكل يبقى مشارك، ونتيح مشاركة الشباب من خلال التعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة الهجرة".