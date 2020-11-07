لجان "النواب" بجنوب سيناء تستقبل الناخبين بقياس درجة الحرارة

انطلق، اليوم السبت، ماراثون الانتخابات البرلمانية بمحافظة جنوب سيناء، وسادت حالة من الهدوء أمام اللجان الانتخابية في بداية اليوم الأول، وحرص الجميع على ارتداء الكمامات، فيما قيس درجة حرارة الناخبين، كإجراء احترازي لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وفتحت اللجان الانتخابية بجميع مدن المحافظة أبوابها أمام الناخبين في موعدها المحدد في تمام الساعة التاسعة صباحًا، للتصويت في اليوم الأول.

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن غرفة العمليات بديوان عام المحافظة تتواصل منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت مع غرف العمليات الفرعية بمدن المحافظة، للتأكد من جاهزيتها وتزويدها بكافة الإمكانيات لتسهيل العملية الانتخابية على المشرفين والناخبين.

وقال إن جميع القضاة المشرفين على العملية اللجان الانتخابية وصلوا اللجان قبل موعد افتتاحها، وجرى فتح جميع اللجان في موعدها المحدد لاستقبال الناخبين.

وأكد المحافظ اتخاذ كافة التدابير الاحترازية، الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19"، من تعقيم مقرات اللجان ومحيطها، وتزويد كل لجنة ببوابة تعقيم، وأطقم طبية لقياس درجة حرارة الناخبين، إضافة إلى توافر مطهرات داخل اللجان لتعقيم أيادي الناخبين عقب الإدلاء بأصواتهم، وتزويد كل لجنة بكرسي متحرك لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وبلغ عدد الناخبين على مستوى المحافظة 90235 ناخبًا، موزعين علي لجنة عامة واحدة، و9 مراكز انتخابية، و15 مقرًا انتخابيًا، و29 لجنة فرعية داخل مدارس جنوب سيناء.