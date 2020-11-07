بالكحول والكمامة.. زيادة أعداد الناخبين أمام لجان التجمع

استمر توافد الناخبين على لجان مدارس التجمع الخامس في محافظة القاهرة بانتخابات مجلس النواب 2020.

والتزم الناخبون بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث التزموا بارتداء الكمامات واستخدام الكحول قبل وبعد عملية التصويت.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب بالداخل اليوم وغدًا، من التاسعة صباحًا، حتى التاسعة مساء اليوم وغدًا.

ويضم مجلس النواب 284 نائبًا يجرى اختيارهم بنظام القوائم المغلقة المطلقة، و284 نائبًا يتمّ اختيارهم بنظام الفردي، بإجمالي 568 نائبًا منتخبًا، بينهم 142 امرأة وفقًا لنسبة الـ25% المخصصة لها، فيما يعين الرئيس عبدالفتاح السيسي 28 نائبًا بينهم 7 سيدات حسب نسبة الـ5% المقررة له قانونًا ليصبح إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوًا.

وتشتمل محافظات المرحلة الثانية على 13 محافظة هي: "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

ويتنافس 2085 مرشحاً في سباق المرحلة الثانية لانتخابات النواب على 141 مقعداً فردياً في 70 دائرة، وكذلك 3 قوائم انتخابية على 142 مقعداً بدوائر نظام القوائم: قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وينافس فيه "القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة تحالف المستقلين" على 100 مقعد، وفي قطاع شرق الدلتا تتنافس القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعداً.

ووفر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات للناخب خدمة الاستعلام عن بياناته، عبر إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، في الخانة الوحيدة الموجودة على الموقع، وتظهر له بعدها جميع البيانات اللازمة للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية والقائمة، وتُعرض عدة بيانات بعد إدخال الرقم القومي وهي: المركز الانتخابي والمحافظة والمركز التابع له ورقم اللجنة الفرعية وعنوانها، وتاريخ التصويت (موعد إجراء الانتخابات)، ورقم الناخب في الكشوف، والدائرة الفردي ودائرة القائمة.

وجرى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب التي انطلقت اليوم، بمعرفة الأحزاب السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية ونشر فرق من شباب الأحزاب أمام اللجان الانتخابية لمساعدة وصول الناخبين للجان، ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن جنباً لجنب مع رجال الشرطة.