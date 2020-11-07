محافظ القاهرة: المشاركة بالانتخابات رسالة للعالم بالديمقراطية في مصر

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن انتخابات مجلس النواب بدأت بالمحافظة في موعدها، لافتا إلى أنه يوجد بالقاهرة 1431 لجنة، وانتظمت جميعها في التاسعة صباحا، ومن الملاحظ إقبال فعلي من الناخبين، كما توجد عدد كبير من المواطنين أمام اللجان قبل فتحها.

وأضاف "عبدالعال"، خلال لقاء بقناة "EXTRA NEWS"، أن المحافظة استعدت بجميع الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية، ومنها الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، وجرى توفير جميع المستلزمات الطبية والكمامات بعدد كافي، وكراسي متحركة لكبار السن وبوابات تعقيم أمام اللجان.

وأوضح أن المحافظة بتنسق بشكل كامل مع الجهات المعنية ولا سيما القوات المسلحة ووزارة الداخلية، حيث جرى وضع خطة تأمينية خاصة بهم، في جميع المراكز الانتخابية في القاهرة، وجرى التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير المستلزمات الطبية وجاهزية المستشفيات، إضافة للتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة ومديرية الأمن بالنسبة للمحاور المرورية المؤدية للجان الانتخابية ووصول الناخبين في سهولة ويسر.

وأكد "عبدالعال"، أن العملية الانتخابية تمر في هدوء حتى الآن، وهناك إقبال من قبل المواطنين على المراكز الانتخابية، متمنيا مرور العملية الانتخابية في هدوء، داعيا المواطنين للمشاركة في الانتخابات وإبداء رأيهم نظرا لأن التصويت واجب وطني وحق دستوري لاستكمال المسيرة الديمقراطية وتوجيه رسالة للعالم بأن مصر تنعم بالاستقرار والديمقراطية وانتخابات مجلس النواب هامة جدا.

تعرض فضائية "extra news"، بث مباشر لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الثانية.

السباق الانتخابي في المرحلة الثانية لانتخابات النواب يخوضه 2085 مرشحاً على 141 مقعداً فردياً في 70 دائرة، وتتنافس 3 قوائم انتخابية على 142 مقعداً بدوائر نظام القوائم كالتالي، قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وينافس فيه "القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة تحالف المستقلين" على 100 مقعد، وفي قطاع شرق الدلتا تشتعل المنافسة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعداً.

أما محافظات المرحلة الثانية 13 محافظة هي: "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

وأتاح موقع الهيئة الوطنية للانتخابات للناخب الاستعلام عن بياناته، عبر إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، في الخانة الوحيدة الموجودة على الموقع، وتظهر له بعدها جميع البيانات اللازمة للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية والقائمة.