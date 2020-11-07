بالكمامة والكحول.. لجنة "كمشيش" تشهد أطول طابور انتخابي بالمنوفية

شهدت لجنة انتخابات مجلس النواب بمدرسة "كمشيش"، التابعة لدائرة تلا والشهداء، في محافظة المنوفية، تزاحم المئات من أهالي القرية في طابور طويل، يُعد الأطول بين طوابير الانتخابات في جميع لجان المحافظة.

وشمل الطابور تواجد مكثف للمرأة وكبار السن، وسط التزام كامل من جميع الناخبين بالإجراءات الاحترازية من كمامات وكحول، لمنع انتشار فيروس "كورونا"، خاصةً مع زيادة عدد الناخبين داخل تلك اللجنة.

وتستقبل محافظة المنوفية اليوم 2 مليون و698 ألف و758 ناخباً داخل 926 لجنة فرعية، و512 مقراً انتخابياً، و6 لجان عامة على مستوى المحافظة، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، التي تعقد على مدار يومين.

وتشمل قوائم المرشحين في دائرة تلا والشهداء كلاًَ من "إبراهيم يحيى خليف"، عضو مجلس النواب الحالي، رمز الكتاب، عن حزب "مستقبل وطن"، و"كريم طلعت السادات"، رمز القلم، عن حزب "مستقبل وطن"، و"عبد الحفيظ ذكي عبد الحفيظ"، رمز الأسد، و"منتصر محمد عبد الخالق"، رمز الحصان، و"علاء حسين عبد الواحد"، رمز المدفع، و"محمد شوقي الصياد"، رمز الصقر، و"ولاء سليمان الشيخ"، رمز التمساح.

كما تضم قائمة المرشحين "حمدي عبد الله عبد الحفيظ"، رمز الفيل، و"ايهاب محمد علم الدين"، رمز الكف، و"حسام الدين حسان عبد الحليم"، رمز جرار زراعي، عن حزب "حماة الوطن"، و"مجدي حافظ موسى"، رمز طائرة هليكوبتر، و"وائل شاهين أبو زيد"، رمز الديك، و"مديح فريد بقوش"، رمز الأتوبيس، و"عبد الحميد الشيخ"، عضو مجلس النواب الحالي، رمز سماعة الطبيب، و"محمد عبد الغني أبو أحمد"، رمز السفينة، و"محمد محمد شرشر"، رمز الشمعة، و"عبد المجيد راضي"، رمز دراجة نارية، عن حزب "الوفد الجديد"، و"عاطف كمال مرعي"، رمز ساعة اليد، و"أحمد أبو بكر"، رمز النجفة.

وتشمل القائمة أيضاً "أمير السعدني"، رمز المنشار، و"نشأت السيد بريشة"، رمز السيف، عن حزب "المؤتمر"، و"إيهاب أبو زيد عبد الباري"، رمز المكتب، و"محمد صلاح عبد الواحد"، رمز حقيبة اليد، و"شادي السيد إبراهيم"، رمز بندقية الصيد، و"محمد عباس الجندي"، رمز الهدهد، و"ميخائيل فتحي"، رمز غصن الزيتون، و"خالد فتوح الغباشي"، رمز العقرب، و"محمد صلاح محمد"، رمز رأس حورس، و"علي حمدان حميدة العربي"، عن حزب "المحافظين"، و"باسم عبد المحسن خميس".