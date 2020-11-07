مياه القليوبية تعلن انتهاء إصلاح الخط الرئيسي لمدينة الخانكة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، الانتهاء من إصلاح عطل بخط المياه قطر 700 مم GRp بعزبة الهادي بمدينة الخانكة، كما تم تشغيل المحطة، حيث تسبب هذا العطل، في قطع المياه عن مدينة الخانكة، ليستمر هذا الانقطاع طيلة 32 ساعة.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة، أعلنت صباح أمس الجمعة، وجود عطل مفاجئ بخط المياه الرئيسى المغذي لمدينة الخانكة، مما يترتب عليه قطع المياه عن مدينة الخانكة، موضحا أنه جار إنهاء أعمال الإصلاح، لسرعة إعادة ضخ المياه من جديد للمدينة.

وأوضحت الشركة، أنه سيتم الانتهاء من أعمال إصلاح الخط بأسرع وقت ممكن، وإعادة ضخ المياه للمدينة مرة أخري، كما ستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالقرية خلال فترة الانقطاع.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أرقام هواتف مديرى الأفرع الخاصة بالشركة على مستوى مدن المحافظة الخاصة بمياة الشرب والصرف الصحي للابلاغ عن أي أعطال أو طوارئ قد تحدث على مدار 24 ساعة.

في وقت سابق، أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، رفع حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أية أمطار على قرى ومدن المحافظة، وانتشار المعدات بمنازل الكبارى والأنفاق لسرعة رفع تراكمات المياه، موضحا أنه فى إطار استعدادات الشركة لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار، قامت الشركة بتنفيذ أعمال غرف صرف الأمطار فى نطاق محافظة القليوبية بقيمة تقديرية بحوالى 27 مليون جنيه تقريبًا.

وأوضح مجاهد، أنه من المخطط تنفيذ 1800 غرفة صرف أمطار بالمناطق الحيوية والطرق الرئيسية والمحاور والميادين الرئيسية، فمن المقرر تنفيذ غرف صرف أمطار بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، ونفق أسفل الطريق الدائرى ومطالع ومنازل الكبارى بمدن المحافظة، والتى كانت تحدث تأثيرًا كبيرًا على حركة المواطنين أثناء فترت سقوط الأمطار.

وأكد "مجاهد"، أنه بلغ إجمالى المعدات التى استعدت بها الشركة لاستقبال موسم الأمطار 108 معدة بالإضافة إلى 50 طلمبة غاطسة، تم توزيعها على مناطق تجمع مياه الأمطار بالمدن المختلفة على مستوى المحافظة، موضحا أن أطوال شبكات الصرف الصحى بالمحافظة تصل 1950.3 كم، فيما بلغ عدد محطات معالجة الصرف الصحى بالمحافظة 20 محطة، أما محطات رفع الصرف الصحى 149 محطة، فيما تم وضع خطة للعمالة لمواجهة الأمطار تضمنت 540 عامل تقريبا