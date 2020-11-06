محافظ القليوبية يتفقد لجان الانتخابات .. وغرفة عملية بـ"مياه الشرب"

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، عددا من المقرات الانتخابية بمدينة كفر شكر، اليوم، رافقه اللواء هشام رفعت، رئيس مجلس ومدينة كفر شكر، وخالد جرامون، مدير الإدارة التعليمية.

وخلال جولته، تفقد المحافظ لجنة مدرسة كفر شكر الإبتدائية الجديدة، ولجنة مدرسة الحرية ومدرسة الشهيد محمد جمال الإبتدائية، للتأكد من جاهزية اللجان لاستقبال انتخابات مجلس النواب، ومتابعة عمليات التطهير والتعقيم، وتوفير كل سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لضمان نجاح العملية الإنتخابية.

وشدد "الهجان" على ضرورة خروج العملية الانتخابية بشكل حضاري ولائق مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني لاستكمال مسيرة التنمية والبناء التى تشهدها مصر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد، وطالب بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل اللجان.

وفي سياق متصل، دشنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، غرفة عمليات برئاسة المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة الشركة، لمتابعة انتظام سير الانتخابات، وأعلن رئيس الشركة، تشكيل لجان بالفروع للمرور على المقار الانتخابية ونشر سيارات شفط المياه بالمحافظة تحسباً لسقوط أمطار وللتأكد من عدم وجود أعطال مفاجئة بشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى مراقبة جودة مياه الشرب وسحب عينات بصفة مستمرة، مضيفاً أن الشركة توفر كافه سبل الدعم اللازم لسير العملية الانتخابية.