"غراب": المرأة تتصدر المشهد الانتخابي بالشرقية.. ونسبة الإقبال عالية

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في المحافظة تسير بشكل جيد جدًا، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات لم تستقبل أي شكوى من خروقات أو أي شيء آخر يعكر صفو التصويت.

وأضاف "غراب" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة تغطية خاصة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب عبر "dmc"، أن الإقبال على الانتخابات جيد، وتتصدر المرأة المشهد، بالإضافة إلى مشاركة الشباب.

وتابع، أن كل طوائف الشعب شاركت في الانتخابات وبخاصة أن الكثافة التصويتية في القرى جيدة للغاية، والإقبال كان كبيرًا منذ الساعة الأولى، متوقعًا أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات بالمحافظة عالية جدًا، لافتًا إلى أن الطقس جيد وغرفة العمليات تعمل على مدار الساعة.

وأردف "غراب": "موجودون في غرفة العمليات منذ الساعة السابعة صباحًا ولم تحدث أي مشكلة على مستوى فتح أو إغلاق أو دخول اللجان أو حتى أى مشكلة لوجستية".

وفي وقت سابق، أكد محافظ الشرقية أنه جرى الاستعداد والتجهيز لانتخابات مجلس النواب منذ فترة من خلال الإجراءات الاحترازية عبر بوابات للتعقيم، ومستلزمات التطهير، والكمامات حيث يتم توفيرها للمواطن في حالة عدم توافرها معه، مشددًا على أن الأمور تسير بشكل جيد للغاية حتى الآن.

وأردف، أن المحافظة بها 1597 لجنة فرعية، وهذا عدد كبير للجان لأن الكتلة التصويتية في المحافظة 4 مليون و427 ألف، وعدد المتقدمين 264 على 42 مقعد، مشيرًا إلى أن المحافظة تشهد إقبالًا جيدًا جدًا على الانتخابات في أول ساعة تخطي حتى الآن الـ75 ألف مواطن أدلوا بأصواتهم.