%14.2 نسبة التصويت في أول أيام انتخابات النواب بجنوب سيناء

أكد مصدر بغرفة العمليات بديوان عام محافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، أن نسبة التصويت في اليوم الأول للمرحلة الثانية من ماراثون انتخابات مجلس النواب 2020، على مستوى مدن المحافظة، بلغت نحو 14.2%، أي 13279 صوتا من أصل 90235 صوتا، موزعين على لجنتين عامتين، و9 مراكز انتخابية، و15 مقرا انتخابيا، و29 لجنة فرعية داخل مدارس جنوب سيناء.

جدير بالذكر أن جنوب سيناء، تشهد خوض 10 مرشحين لانتخابات النواب، على مقعدين فرديين أحدهما عن الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة شرم الشيخ، ويتنافس عليه كل من: سليمان عطيوي مرشح "مستقبل وطن"، يحيى أحمد علي "مستقل"، أحمد عادل محمد علوان "مستقل"، محمد علي عبدالرحمن "مستقل".

أما الدائرة الثانية مقرها قسم شرطة طور سيناء، وتضم مدن الطور أبورديس، أبوزنيمة، ورأس سدر، فيتنافس فيها على المقعد الفردي 6 مرشحين هم: حميد سليمان أبو بريك، مرشح حزب "مستقبل وطن"، ناصر تمام عطاالله "مستقل"، غريب أحمد حسان "مستقل"، سبيل عامر رويبض "مستقل"، ماريو جمال ويليم "مستقل"، وصلاح هويشل "مستقل".