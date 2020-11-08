فودة: تطوير شارع "المنشية" بمدينة الطور وتحويله لممشى سياحي

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للمشروعات، وأحمد عبد العظيم، رئيس مدينة الطور، والعميد أحمد فتحي، مدير إدارة المرور، اليوم الأحد، شارع "المنشية" بمدينة الطور، لاستعرض الخطوط العريضة لغلق الشارع، تمهيداً لتحويله إلى ممشى سياحي، باستخدام حجر البازلت، وإقامة أرصفة جديدة، وإزالة التعديات بالشارع، وعدم السماح بأي مخالفة للتنظيم الجديد.

وقال محافظ جنوب سيناء إنه سيتم تحويل شارع المنشية إلى ممشى سياحي، مشيراً إلى أنه تم وضع مقترح لإعادة تخطيط وتطوير الشارع، وأيضاً تطوير المحال التجارية التي توجد به، وإغلاق ونقل بعضها، وأضاف أنه جرى تشكيل لجنة لإعادة تحديد الأنشطة التي سوف تتواجد في المكان، مع مراعاة البعد الإنساني.

وأوضح المحافظ أنه سوف يجري نقل جميع محال الدواجن والأسماك إلى "سوق بدر" الحضاري الجديد، والإبقاء على باقي الأنشطة، مع إزالة جميع التعديات على خط التنظيم في الشارع، تمهيداً لتوسعته، خاصةً أنه الشارع الرئيسي بالمدينة.

واستعرض المحافظ مع مدير المرور الخطوط العريضة للبدء في غلق الشارع، وفتح الشوارع والمحاور المرورية الجانبية، لخدمة المحال والأنشطة التجارية التي توجد بالمنطقة.

وقال إن هناك مقترحين للبدء في أعمال تطوير شارع "المنشية"، أحدهما غلق الشارع نهائياً أمام السيارات، والثاني تحديد فترة زمنية محددة، حتي يسهل توصيل البضائع للمحال التجارية، مع وضع علامات إرشادية، وتحرير مخالفات وتوقيع غرامات على أي سيارة مخالفة.

وطالب المحافظ بضرورة تعاون المواطنين مع الجهاز التنفيذي، لتحويل مدينة الطور إلى عاصمة حقيقية، خاصةً وأن شارع "المنشية" يتعامد مع شارع الكورنيش، وهو حلقة الربط الرئيسية بالكورنيش.

وأكد أنه سيتم البدء في المرحلة الثانية لاستكمال "شارع 306"، في نهاية الأسبوع الجاري، كما تم الانتهاء من إعداد الرسومات الهندسية والتصور الجديد للبدء في تنفيذ المشروع، والذي يضم أكثر من 20 محلاً وباكية، كمشروعات صغيرة لتوفير فرص عمل للشباب.