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إعادة بين "أبو بريك" و"حسان" في الدائرة الثانية بجنوب سيناء

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حماده الشوادفي
06:17 ص | الإثنين 09 نوفمبر 2020
الانتخابات

الانتخابات

انتهت الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب في الدائرة الثانية بجنوب سيناء ومقرها قسم شرطة مدينة الطور، من فرز الأصوات، وأعلنت إجراء جولة الإعادة بين حميد سليمان أبو بريك، الذي حصد نحو 7104 أصوات، وغريب أحمد حسان 6586 صوتا.

وبلغ إجمالي عدد من أدلوا بأصواتهم في الانتخابات 30138 ناخبًا، بنسبة 33.40%، بحسب مؤشرات أولية.

وحققت الدائرة الأولى 10499 صوتًا بنسبة 3.62%، والثانية 19639 صوتًا بنسبة 32.32%، وجاءت مدينة الطور في أعلى المراكز تصويتا بإجمالي 10421 صوتا، يليها مدينة رأس سدر 5390 صوتًا ، ومدينة دهب 4624 صوتًا، وشرم الشيخ 2311 صوتًا، وأبوزنيمة 2232 صوتًا، ومدينة نويبع 2229 صوتًا، ثم مدينة أبورديس 1596صوتًا، و1172 صوت بمدينة سانت كاترين، ومدينة طابا 163 صوتًا.

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

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