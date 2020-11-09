مرشح "راحل" يحصل على 989 صوتا في بلبيس بالشرقية

حصل المرشح الراحل لانتخابات مجلس النواب في محافظة الشرقية، "خيري سعيد عبد الغني"، على 989 صوتاً من إجمالي أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في لجان دائرة بلبيس والعاشر من رمضان.

وتوفي "عبد الغني"، الذي كان مرشحاً لخوض انتخابات مجلس النواب عن دائرة بلبيس، التي تضم مركز بلبيس والعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، قبل 24 ساعة من انطلاق الانتخابات البرلمانية.

وجاءت الوفاة المفاجئة للمرشح لتعيد حسابات المرشحين والناخبين بالدائرة، الذين توافدوا على منزل المرشح الراحل، بأعداد كبيرة، لتقديم واجب العزاء لأسرته، وكمحاولة للحصول على دعم أنصاره ومويديه.

وأظهرت مؤشرات الفرز الأولية لنتائج انتخابات النواب التي أعلنتها اللجنة المشرفة على الانتخابات الدائرة الثانية مقرها مركز بلبيس، وتشمل مكوناتها الإدارية مركز بلبيس وقسمي أول وثاني العاشر من رمضان، وتضم 3 مقاعد، عن الإعادة بين 6 مرشحين على النظام الفردي، وتقدم "القائمة الوطنية من أجل مصر" انتخابات القوائم.

وجاء في البيان الإحصائي لنتيجة الفرز أن إجمالي عدد الناخبين المقيدين باللجان يبلغ 654 ألف و358 ناخباً وناخبة، بينما بلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم 193 ألف و280 ألف صوت، من بينها 24 ألف و355 صوتاً باطلاً، و168 ألف و673 صوتاً صحيحاً.

وجاءت الأصوات الصحيحة التي حصل عليها 6 مرشحين يخوضون جولة الإعادة، على 3 مقاعد فردية بالدائرة، على النحو التالي:

1- حمودة محمد حمودة يحيى، حصل على 59 ألف و481 صوتاً.

2 - حاتم صيام، حصل على 58 ألف و283 صوتاً.

3- سامي نصر الله، حصل على 46 ألف و541 صوتاً.

4- عبد الله الرماح، حصل على 40 ألف و321 صوتاً.

5- رشيد السيد محمد محمد عامر، حصل على 38 ألف و331 صوتاً.

6 - طارق الأعصر، حصل على 32 ألف و108 أصوات.

وأظهرت مؤشرات فرز الأصوات بانتخابات القائمة حصول "القائمة الوطنية من أجل مصر" على 98 ألف و318 صوتاً، مقابل 43 ألف و930 صوتاً لقائمة "أبناء مصر".