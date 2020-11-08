مواليد عام 1926.. أكبر معمرة في المنوفية تدلي بصوتها في الانتخابات

أدلت السيدة أمينة على رجب، أكبر معمرة في محافظة المنوفية، بصوتها في انتخابات مجلس النواب، في ثاني أيام التصويت، بالجولة الأولى من المرحلة الثانية للانتخابات.

وتعد أكبرمعمرة في المنوفية، من مواليد 13 يوليو عام 1926، مقيمة بقرية كفر فيشا التابعة لدائرة منوف سرس الليان السادات، وفور دخولها لمقر اللجنة حرص الجميع علي التقاط الصور التذكارية معها؛ فرحا بوجودها.

علي صعيد متصل، مر أشرف الليثي، رئيس مركز ومدينة منوف، على اللجان الانتخابية بالوحدات المحلية القروية؛ للتأكد من مدى سير العملية الانتخابية، مؤكدا أنه سوف يتواجد ميدانيا وبصفه مستمرة، لمتابعة الأوضاع العامة للجان، وتلاشي أي معوقات، وتقديم أوجه الدعم اللازمة كافة، لإنجاح العملية الإنتخابية.

وتشهد محيط لجان الانتخابات بمجلس النواب بمحافظة المنوفية، تواجدا أمنيا مكثفا لضباط وأفراد مديرية أمن المحافظة، تحت إشراف اللواء أحمد فاروق القرن، مدير الأمن المنوفية.

وتستقبل محافظة المنوفية في انتخابات مجلس النواب الجارية، 2 مليون و698 ألف و758 ناخبا، داخل 926 لجنة فرعية، و512 مقرا انتخابيا، و6 لجان عامة على مستوى المحافظة.