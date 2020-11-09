الفريق الطبي بـ"طور سيناء" العام ينقذ شابا من بتر الساق بجراحة نادرة

نجح الفريق الطبي لجراحة العظام بمستشفى طور سيناء العام، في إجراء جراحة نادرة لمصاب لإنقاذ ساقه اليسرى من البتر، إثر تعرضه لتهتك في عضلات مقدمة الساق مصحوب بضعف الدورة الدموية، وفقدان جزء كبير من الجلد.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن المصاب جاء لقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، عقب تعرضه لحادث طريق، وبتوقيع الكشف الطبي عليه، وإجراء الأشعة اللازمة تبين أنه يعاني من كسر مفتوح " مضاعف" من الدرجة الثالثة بالساق اليسرى، مع تهتك شديد بعضلات مقدمة الساق مصحوب بضعف الدورة الدموية، وفقد جزء كبير من الجلد .

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن الفريق الطبي قرر إعداد المصاب للعمليات، لإجراء جراحة عاجلة لإنقاذ ساقه من البتر، وجرى تنظيف وتطهير الجرح المتهتك، ووضع المضادات الحيوية الموضعية، وإزالة الأنسجة التالفة، وتثبيت الكسر المضاعف بواسطة المثبت الخارجي، وسلك معدني للشظية، لافتًا إلى استقرار حالة المريض بعد نجاح العملية.

من جهة أخرى، عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا، اليوم، لمتابعة تنفيذ المشروعات على أرض المحافظة، للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات، وشدد المحافظ على سرعة توصيل التيار الكهربائي للنقاط الأمنية بالطريق الدولي الجديد "النفق - شرم الشيخ" استعدادًا لتشغيله، وتوصيل الكهرباء بطريق "وادي سعال - سانت كاترين".

كما طالب بسرعة الانتهاء من المشروعات الزراعية بالمحافظة، وعلى رأسها مزارع الدواجن، ومزرعة العجول بمدينة الطور،مشروعات المنظمة العربية للزراعة التي قامت بتوفير عدد 60 خلية نحل، وجرى توزيعهم على أهالي كاترين لزيادة دخل الأسر ونشر ثقافة تربية النحل.

وشدد المحافظ على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد من ارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، وتوفير المطهرات، وبدء الاستعداد لأعمال الرش والتطهير لجميع المصالح والمنشآت الحكومية والخدمية، وتفعيل المخالفات لعدم ارتداء الكمامة طبقًا للتعليمات الصادرة من مجلس الوزراء.

حضر الاجتماع اللواء مجدي الوصيف، السكرتير المساعد لمحافظة جنوب سيناء، و المحاسب فوزي همام، مساعد المحافظ لمجالس المدن ومديريات الخدمات، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للمشروعات، واللواء خالد متولي، مستشار المحافظ للعلاقات الخارجية والمنح، وجميع رؤساء المدن ومديري عموم المديريات والإدارات المعنية.