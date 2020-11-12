بريد الوطن.. الأشخاص ذوو الوجهين

أول ما يتبادر إلى الذهن عند سماع هذا التشبيه هم المنافقون، فهم يتلوّنون حسب المصلحة الخاصة والرؤى الشخصية وما تقتضيه الظروف، فهم من أمامك أحباؤك وأصحابك وأصدقاؤك ومَن يخافون عليك وعلى حالك ويساندونك مساندة مطلقة ويضحكون فى وجهك ويسارعون فى مشاركتك أحزانك وأفراحك، ويتحدون معك فتظنهم إخواناً ولكن هم فى الأساس من خلفك يضمرون الشر والأذى لك ويحاولون سقوطك وكسرك بشتى الطرق والأساليب المنحرفة، فهم لا يتأخرون فى إضرام النيران فى جسدك وأنت لا تشعر. كان المنافقون عند بداية انتشار الإسلام قليلين ونزلت فيهم الآيات القرآنية من رب العزة تحذر النبى عليه الصلاة والسلام والأمة من شرورهم ومكرهم وتحريضهم على الدين الإسلامى، وكانوا فى القرآن من المنبوذين، ورأينا الجزاء والعذاب الذى ينتظرهم فى الدنيا والآخرة، وعلى طول الدهر زادت أعداد المنافقين وأصبحوا يتصدرون المشهد وكأنهم الناصح الأمين، ويبيّنون غيرتهم على الدين والوطن، ويدسون السم فى العسل للعامة، وخصوصاً البسطاء الذين لا حول لهم ولا قوة، وتفرح ألسنتهم بالكذب، وتمتد أيديهم بالخيانة، ويتآمرون على الأغلبية فى سبيل رفعة شأنهم هم.. لا رفعة شأن الدين والوطن، وللأسف الشديد يُسمع لهم الآن ويجرّون قطيعاً لا بأس به وراءهم.

سامى الشيخ عامر

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