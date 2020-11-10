محافظ القليوبية يتفقد مستشفى بنها: مصممة على أحدث المعايير العالمية

قام اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بإطلاق التيار الكهربي من محطة محولات مدينة بنها الخاصة بمستشفي بنها التعليمي ثم تفقدها تمهيدا لتشغيلها تجريبيا وإدخالها الخدمة لاستقبال المرضى.

ورافق المحافظ الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة والمهندسة آمال بركات، وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها والدكتورة أمنية محمود خليفة مدير مستشفى بنها التعليمى.

جدير بالذكر أنه جاري تطوير مستشفي بنها التعليمي بالكامل وإنشاء مبني جديد يشتمل يشتمل علي جراحات متعددة ونادرة تحتاج اليها المحافظة مثل عمليات القسطرة والقلب المفتوح والمخ والأعصاب والقلب والأوعية الدموية والمناظير وزراعة الأعضاء وعمليات الكبد والرمد والتجميل وجراحات العظام وأقسام الرعايات المركزة التخصصية وغيرها من الجراحات الأخرى التي يندر وجودها في مستشفيات المحافظة بتكلفة إجمالية تتخطي 260 مليون جنيه.

وأشار المحافظ، إلى أن موقع المستشفي متميز جدا لتمركزه وسط العديد من الخدمات الطبية كمركز الإسعاف والمعامل المركزية ومستشفي التأمين الصحي ومستشفى الاطفال التخصصي وغيرها من الخدمات الصحية التي ستخدم المستشفي بعد إفتتاحه.

وأضاف المحافظ، أن المستشفي مصممة علي أحدث المعايير الطبية العالمية ومزودة بأحدث الأجهزة الطبية وغرف العمليات الحديثة وذلك نظرا لدقة وأهمية العمليات الجراحية واتباع أعلى معايير مكافحة العدوى.

في وقت سابق سجلت المحافظة اليوم 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بمدن ومراكز الخانكة والقناطر الخيرية ، وبنها وطوخ وقها وكفر شكر، بينما سجلت 5 مراكز ومدن أخرى صفر إصابات هي العبور والقناطر الخيرية وشرق وغرب مدينة شبرا الخيمة وقليوب ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم عند 9648 حالة إصابة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية اليوم وفقًا للبيانات الرسمية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 742 حالة إصابة، والعبور 175 حالة، والقناطر الخيرية 634 حالة، وبنها 2640 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1193 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1201 حالة، وشبين القناطر 737 حالة، وطوخ 1081وقليوب 693 حالة، ومدينة قها 56 حالة، وكفر شكر 495 حالة إصابة

من ناحية أخرى قالت الدكتورة أمنية محمود خليفة، مدير مستشفى بنها التعليمي أن المستشفي استقبل اليوم الأحد 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، مضيفة بأنه ثبت إيجابية 4 اشخاص منهم وتم صرف العلاج اللازم لهم وإعطائهم تعليمات العزل المنزلي.

وأشارت "خليفة" إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى بلغ 320 حالة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم.