الإعادة تسيطر على منافسات مرحلتي الجولة الأولى في أغلب المحافظات

220 مرشحاً يتنافسون فى محافظات المرحلة الأولى بينهم 86 من «مستقبل وطن» و19 من «الشعب الجمهورى».. و6 سيدات فى «الإعادة» منهن 4 فى الإسكندرية و2 بالبحيرة

سيطرت الإعادة على الجولة الأولى بالمرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجالس النواب، حيث تجرى جولة إعادة فى 15 محافظة بالمرحلتين ولم يُحسم بها أى مقعد، فيما تم حسم 32 مقعداً فردياً من الجولة الأولى بالمرحلة الأولى على المقاعد الفردية من أصل 142 مقعداً، ما يعنى أن الإعادة فى الجولة الثانية من المرحلة الأولى تجرى على 110 مقاعد فى 14 محافظة، وحسمت كل دوائر الجيزة مقاعدها عدا دائرة البدرشين.

ويتنافس 220 مرشحاً فى جولة الإعادة بمحافظات المرحلة الأولى، بينهم 86 مرشحاً من حزب مستقبل وطن فى جولة الإعادة و19 مرشحاً من الشعب الجمهورى، وحسمت 4 محافظات فقط بعض المقاعد من الجولة الأولى وهى الجيزة والفيوم والبحر الأحمر والإسكندرية، بينما هناك 10 محافظات لم تشهد أى حسم للمقاعد بالجولة الأولى ودخلت كل دوائرها جولة الإعادة، وهى أسيوط وبنى سويف والبحيرة والمنيا وسوهاج وقنا وأسوان ومطروح والأقصر والوادى الجديد. وفى المرحلة الثانية «المنوفية والدقهلية والشرقية» وغيرها من الـ13 محافظة.

وتخوض 6 سيدات جولة الإعادة بالمرحلة الأولى، منهن 4 فى الإسكندرية و2 بالبحيرة، وهن مروة مصطفى بدائرة المنتزه وإلهام خميس بالرمل ومنى حسن بالدخيلة ومى محمود بالمنتزه وسحر بشير بكفر الدوار وسناء برغش بدمنهور.

ويخوض 56 نائباً جولة الإعادة بمحافظات المرحلة الأولى، وتشهد 3 دوائر انتخابية بالمرحلة الأولى أكبر منافسة انتخابية على 4 مقاعد بواقع 8 متنافسين فى الإعادة وهى دوائر أول المنتزه بالإسكندرية والقوصية بأسيوط ومغاغة بالمنيا. وتأتى البحيرة فى المرتبة الأولى بالإعادة بواقع 36 متنافساً على 18 مقعداً، ويليها المنيا بواقع 30 متنافساً فى الإعادة على 15 مقعداً. وفى دوائر المرحلة الثانية فى 13 محافظة غلبت الإعادة أيضاً على معظم الدوائر، حيث تجرى فى عدد من المحافظات بالمرحلة الثانية، منها المنوفية والدقهلية، وفى القاهرة تجرى الإعادة فى 80% من الدوائر أيضاً، حيث تم حسم عدد قليل من المقاعد، وهى 6 مقاعد فقط من أصل 31 مقعداً فى 19 دائرة بالمحافظة وتجرى الإعادة على 25 مقعداً.

وكان من اللافت أنه لم تنجح سيدة فى الجولة الأولى من المرحلة الثانية، حيث تم استبعاد عدد من المرشحات النائبات، وهن منى جاب الله مرشحة دائرة الجمالية، والنائبة شرين فراج فى دائرة التجمع والقاهرة الجديدة، والنائبة دينا عبدالعزيز عن دائرة حلوان.

وفى القاهرة دخل عدد من الدوائر مرحلة الإعادة على جميع المقاعد ولم يستطع أى مرشح حسم أى مقعد لصالحه، ومنها الدائرة التاسعة عشرة بمحافظة القاهرة، ومقرها قسم حلوان.

وتجرى الإعادة بين الـ6 مرشحين الذين حصلوا على أعلى الأصوات، وفى الدائرة الخامسة بالقاهرة ومقرها قسم حدائق القبة والمخصص لها مقعد وحيد، لم يستطع المرشحون حسمها، وأسفر الحصر العددى لنتائج فرز اللجان الفرعية عن إرجاء جولة الإعادة بين المرشح سيد نصر مرشح حزب مستقبل وطن والمرشح حسين أبوجاد مرشح حزب مصر الحديثة، وخروج عضو مجلس النواب الحالى خالد شعبان من السباق وخسارته لمقعد والده. وسيطرت الإعادة على جميع دوائر المنوفية، ولم يستطع أحد المرشحين الفوز من الجولة الأولى، ويدخل كريم طلعت السادات وإبراهيم خليف جولة الإعادة عن دائرة تلا والشهداء، كما نجح العميد محمود محيى الدين، أمين لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، وصابر عبدالقوى فى حجز بطاقة الإعادة عن دائرة أشمون.

واستطاع عصمت زايد، عضو مجلس النواب، دخول الإعادة عن دائرة بركة السبع وقويسنا، وكذلك أيمن معاذ بدائرة «سرس الليان، منوف، السادات» وأحمد حجازى مرشح مستقبل وطن بدائرة شبين الكوم.

وفرضت الإعادة كلمتها على جميع دوائر الدقهلية، فلم يتمكن أى مرشح وعددهم 351 مرشحاً من تحقيق الأغلبية المطلقة التى تؤهله للفوز بالمقعد، وفى انتظار إجراء الجولة الثانية «الإعادة» بين 42 على 21 مقعداً فردياً. وخرجت السيدات وعددهن 40 سيدة من الجولة الأولى ولم تتمكن أى منهن من تحقيق عدد من الأصوات يؤهلها لخوض معركة الإعادة.

وأظهرت المؤشرات الأولية لفرز الأصوات فى الدوائر الانتخابية الـ8 بالشرقية والمخصص لها 21 مقعداً عدم فوز أى من المرشحين فى الجولة الأولى ويخوض 42 جولة الإعادة على 21 مقعداً بالنظام الفردى.

وأسفرت مؤشرات الفرز الأولية لنتيجة دائرة الزقازيق، وتضم 4 مقاعد، عن الإعادة بين 8 مرشحين وهم «لطفى شحاتة ومجدى عاشور وإيمان خضر وماجد دياب ومروة هاشم وعلى عفيفى وعبدالفتاح سعيد وعلى سيد أحمد».

ويخوض الإعادة فى الدائرة الثانية ببلبيس على مقعدين كل من حمودة محمد حمودة يحيى وحاتم صيام ورشيد السيد محمد محمد عامر وسامى نصرالله وعبدالله الرماح وطارق الأعصر.

وفى منيا القمح، تجرى الإعادة على 3 مقاعد و6 مرشحين هم خالد عبدالرحمن مشهور ووجيه أباظة ومى غيث وحسن ضوة ومحمد جاد وعبير تقبية، وتجرى الإعادة فى دائرة أبوكبير على مقعدين بين 3 مرشحين هم حاتم عبدالعزيز ونبيل عسكر ومصطفى الباز.

ويأتى حزب الشعب الجمهورى فى المرتبة الثانية بعد مستقبل وطن من حيث عدد المرشحين الذين يخوضون الإعادة بانتخابات بالمنيا، إذ يخوض 4 من مرشحيه المعركة مقابل 9 عن حزب مستقبل وطن.

وفى الدائرة الثانية، ومقرها مركزا سمالوط ومطاى، ومخصص لها 3 مقاعد، يواجه اللواء سامى سنوسى، مرشح الشعب الجمهورى، 3 منافسين من حزب مستقبل وطن هم مجدى ملك مكسيموس، ومحمد نشأت محمد حسن وشهرته محمد نشأت العمدة، وتوحيد تامر على، إضافة إلى وجود علاء الدين فيصل مهنى مكادى نائب سابق، عن حزب الإصلاح والتنمية، والدكتور سمير رشاد أبوطالب عن حزب حماة الوطن.

وفى الدائرة الثالثة ومقرها العدوة ومغاغة وبنى مزار، مخصص لها 4 مقاعد، يواجه المرشحان أحمد عبدالمحسن حتة ومصطفى خالد فتح الباب، عن الشعب الجمهورى، 6 مرشحين آخرين، هم سعودى عبدالرحمن عن حزب مستقبل وطن، إضافة إلى إيهاب عبدالعظيم جابر أحمد عن حزب الوفد الجديد، ومحمد بدوى محمود، عن حماة الوطن، وحمادة محمد محمد «مستقل»، وحسين حسنى حسين غيتة عن المصرى الديمقراطى، وعبدالوهاب مكرم عبداللطيف، عن الإصلاح والتنمية.

وفى الدائرة الخامسة ملوى المخصص لها 3 مقاعد يواجه هيلا سيلاسى غنى ميخائيل عن الشعب الجمهورى، كلاً من رياض عبدالستار حسن، ومحمدعبدالحكيم أبوزيد، وهما مرشحان عن مستقبل وطن.