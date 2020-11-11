عاجل.. أسرة الطفل المتوفي في نادي "الرواد" بالعاشر تتسلم جثمانه

تسلمت أسرة الطفل "عمرو محمد ميرة"، الذي توفى نتيجة إصابته بتوقف عضلة القلب، أثناء تلقيه تدريبات السباحة بنادي "الرواد"، في مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، جثمان الطفل من مستشفى "الغندور"، بمدينة العاشر، قبل قليل، لموارته الثرى في مقابر الأسرة، بعد تصريح النيابة العامة بدفن الجثمان وإنهاء الإجراءات.

وأعلن نادي "الرواد"، في وقت سابق الأربعاء، حالة الحداد لمدة 3 أيام، اعتباراً من اليوم الأربعاء، بعد وفاة طفل إثر توقف عضلة القلب، أثناء تلقيه التدريبات ضمن فريق السباحة بالنادي، وجاء في بيان أصدره النادي: "ينعي مجلس الإدارة، برئاسة الأستاذ الدكتور أبو الحجاج عبد الغني، والمدير التنفيذي، وجميع العاملين بالنادي، وفاة اللاعب عمر محمد ميرة"، وأشار البيان إلى أن الطفل توفى أثناء التمرين، إثرتوقف عضلة القلب وهو في فريق السباحة، وبينما دعا مجلس إدارة النادي "المولى عز وجل" أن يدخله فسيح جناته ويلهم أهله وأسرته الصبر والسلوان، فقد أعلن النادي الحداد لمدة 3 أيام.

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطاراً باستقبال مستشفى "الغندور" بمدينة العاشر من رمضان، طفل يُدعى "عمرو محمد"، 14 سنة، إثر إصابته بحالة إغماء أثناء تلقيه تدريبات السباحة بنادي "الرواد"، وتوفى الطفل أثناء محاولة الأطباء إسعافه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وانتقل فريق من نيابة العاشر من رمضان إلى مسرح الواقعة والمستشفى، لإجراء المعاينات اللازمة.

وقال مصدر بمستشفى "الغندور" إن المستشفى استقبل الطفل في حالة حرجة، وحاول الأطباء تقديم الخدمة الطبية اللازمة له، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، مشيراً إلى أنه تم إبلاغ الشرطة، وجرى التحفظ على جثة الطفل بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وشهد نادي "الرواد" واقعة مماثلة يوم 23 أكتوبر الماضي، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً بوفاة طفل يُدعى "عمر عبد العظيم محمد"، 13 سنة، بعد الانتهاء من تدريبات كرة السرعة، وانتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن الوفاة طبيعية، وجرى نقل جثة الطفل إلى مستشفى "ابن سينا"، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وصرحت بدفن الجثمان.

وأثارت وفاة الطفل حالة من الحزن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقدموا التعازي لأسرته، وانهالت عليهم التعليقات، متضمنة عبارات الدعاء بالرحمة للفقيد والصبر والسلوان لأسرته.