أسباب إغلاق مستشفى الطور العام.. وانتقادات للصحة بعد القرار

أصدرت مديرية الصحة بجنوب سيناء بياناً، منذ قليل، حول أسباب إغلاق مستشفي الطور العام، وجاء في البيان: "نظرا لظهور بعض إشارات الإنذار الخاصة بتصدع مبنى مستشفي طور سيناء العام، وحرصاً على سلامة المرضى والعاملين والمواطنين المترددين على المستشفى، وبناءً على القرارات الصادرة عن اللجان المشكلة من المجلس القومي للبحوث، ووزارة الصحة، ومديرية الإسكان بجنوب سيناء، فقد تقرر اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للمواجهة الفعلية المحتملة لاحتواء أية أضرار قد تنجم عن تصدع وانهيار المبنى، من خلال وقف العمل بصفة فورية وعاجلة داخل مستشفى طور سيناء العام وإخلائه".

وذكر البيان الصادر عن مديرية الشئون الصحية، أنه جرى نقل خدمات العيادات الخارجية والاستقبال والطوارئ وقسم الأشعة وقسم المعمل، إلى المركز الطبي بحي "الزهراء"، في مدينة طور سيناء، وتقديم كافة الخدمات الطبية الأخرى بمستشفيات شرم الشيخ الدولي، وأبورديس المركزي.

وذكر البيان أن قرار إغلاق المستشفى صدر لمواجهة أزمة تصدع أسقف وجدران المبنى، ومواجهة أي حوادث طارئة قد تعرض حياة المرضى وزوارهم وأفراد الطاقم الطبي للخطر.

وكان "غريب حسان"، عضو مجلس النواب الحالي، والذي يخوض جولة الإعادة، قد نشر فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ينتقد فيه قرار غلق مستشفى الطور، لعدم وجود بديل، خاصةً وأن مرضى الغسيل الكلوي يضطرون للسفر للخضوع لعمليات الغسيل، بالإضافة إلى عدم وجود رعاية مركزة في المركز الطبي بالزهراء، نظراً لأنه مازال تحت الإنشاء، ولم يتم تسليمه حتى الآن.