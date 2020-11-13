قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مدينة الطور تحولت إلى عاصمة سياحية ومزار للمواطنين، من داخل وخارج المحافظة، بعد أن جرت أعمال التطوير الخاصة بالمرحلة الأولي، المتضمنة كورنيش الطور بطول 5 كيلو مترا، وممشى أهل مصر وشارع 306، إلى جانب توسعة الشوارع، وعمل بنية تحتية تشمل كهرباء ومياه وصرف صحي وتوسعة الشوارع وتجديد للميادين.

جاء ذلك خلال توقيع محافظ جنوب سيناء، واللواء إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أمس الخميس، بروتوكول تعاون لإنشاء أول منطقة لوجيستية بمدينة طور سيناء، بهدف توفير احتياجات المدينة وشرم الشيخ من السلع والمنتجات المختلفة، بما يدعم حركة التجارة الداخلية، ويسهل على المستهلك الحصول على تلك السلع بأقل النفقات، وجري مناقشة كيفية استغلال السوق الحضاري.

كما جرى إنشاء سوق لتجارة الجملة بمدينة طور سيناء، في إطار جهود الدولة لدعم التنمية فى سيناء، والتيسير على المواطن والمشروعات المختلفة في الحصول على السلع والمنتجات.

وأشار اللواء خالد فودة إلى أن المنطقة سوف تخدم قطاع كبير من العاملين في الطور وشرم الشيخ؛ إذ توفر الاحتياجات الخاصة بالفنادق والمنشآت السياحية بمدينة شرم الشيخ، وتخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.

وحضر مراسم التوقيع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، والمستشار وليد السباعي، المستشار القانوني للمحافظة.