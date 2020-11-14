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محمود مسلم

بريد الوطن.. الوحدة

كتب:

بريد الوطن
10:01 ص | السبت 14 نوفمبر 2020
الوحدة

الوحدة

قلق

أرتبُ قلقَ الشّوارعِ

وقلقى فى ساعةِ صدرك أنت الذى خبأتَ فيه

عنواناً عريضاً

لرغيفِ خبزٍ وكتابِ

شعر، وحكاية عن امرأة

تشبهنى تمارسُ عاداتى

السّيئة فى اللهفةِ، والحنينِ، والجنون وتنامُ بين دمعتين

فتشبهنى أكثر

تعدُّ بحبّ قهوتك وتضعُ سُكّرها فى فنجانِك ومثلى

تشربُ المرَّ وحيدة

يا رفيقى مذ عرفتُ أنّك

مصابٌ بداء وأنا أقنعُ وحدتى

بأنّها أنثى جميلة

رغبةٌ لتعيشَ ضوضاءَ الحياة

فأبحثُ لها فى عناوينك الكثيرة

عن قصّة تبللُ قلبها البائس

فأحدّثها بشفافيةِ

عن فرحٍ بعيد بين الغيوم

أسافرُ معها فى حكايةٍ إليه

ونضيعُ فى متاهاتِ المكان

                                                                                    بسما أمير

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