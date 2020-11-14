بريد الوطن.. الوحدة

قلق

أرتبُ قلقَ الشّوارعِ

وقلقى فى ساعةِ صدرك أنت الذى خبأتَ فيه

عنواناً عريضاً

لرغيفِ خبزٍ وكتابِ

شعر، وحكاية عن امرأة

تشبهنى تمارسُ عاداتى

السّيئة فى اللهفةِ، والحنينِ، والجنون وتنامُ بين دمعتين

فتشبهنى أكثر

تعدُّ بحبّ قهوتك وتضعُ سُكّرها فى فنجانِك ومثلى

تشربُ المرَّ وحيدة

يا رفيقى مذ عرفتُ أنّك

مصابٌ بداء وأنا أقنعُ وحدتى

بأنّها أنثى جميلة

رغبةٌ لتعيشَ ضوضاءَ الحياة

فأبحثُ لها فى عناوينك الكثيرة

عن قصّة تبللُ قلبها البائس

فأحدّثها بشفافيةِ

عن فرحٍ بعيد بين الغيوم

أسافرُ معها فى حكايةٍ إليه

ونضيعُ فى متاهاتِ المكان

بسما أمير

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