أديب: صلاح كان لازم يروح فرح أخوه وإلا كان هيتقال بيتكبر على أهله

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه لا يمكن الجزم بأن حفل زفاف شقيق محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، كان السبب في إصابته بفيروس كورونا المستجد، إذ أعلنت اللجنة الخماسية المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون الكرة في مصر، عن إيجابية عينة المسحة الثانية التي أجراها اللاعب.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "في ناس بتقول إنه المفروض مكنش يعمل كده، هم صح، لكن في ضغوط اجتماعية لأن محمد صلاح شخص مشهور جدًا، ودول أهله وناسه وأهل بلده، ممكن يقولوا اتكبر علينا، في صورة فيها 7 بنات عاوزين يتصوروا معه، أي واحدة فيهم تقوله يا محمد يبقى خلاص.. ضغط ودفع تمنه، ده لو كان أصيب في الفرح مش أصيب به في إنجلترا".

وتابع: "مشكلة الأفراح والأماكن اللي فيها تجمع إن الصوت عالي ولما الناس بتتكلم بتزعق ولما بتزعق بتفتف وبتنقل رذاذ، أنا مقدر موقف صلاح لأنه فرح أخوه، جايز كان لازم ياخد باله أكتر وميقلعش الكمامة، لكن خلينا نتكلم بجد، مين بيعمل كده يا جماعة".

وأردف، أنه يعتقد أن يكون صلاح حزينًا لأن إصابته ستمنعه من المشاركة في مباراة المنتخب الوطني ضد منتخب توجو: "حضوره الفرح كان غلط بس الضغط شديد، وكله عاوز يسلم ومجرد ما تحط إيدك على وشك بيتنقل للجسم، ومشكلة كورونا قدرته السريعة على الانتشار".