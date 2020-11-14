أديب عن إصابة صلاح: كورونا صوته عالي أوي.. ولا عاوزين تسمعوا أكتر؟!

ناشد الإعلامي عمرو أديب، المصريين، تقليل عقد الحفلات والأفراح، بسبب إصابة محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا، بعد أيام قليلة من حضوره حفل زفاف شقيقه، حيث أعلنت اللجنة الخماسية المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون الكرة في مصر، إيجابية عينة المسحة الثانية التي أجراها.

وقال أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "نهدى شوية في الحفلات والأفراح، صوت كورونا في مصر بقى عالي أوي، ولا عاوزين تسمعوها أعلى؟!، ما تجمع عدد من الناس إلا ولازم يبقى في منهم كمية هيجيلهم".

أديب يسخر من نيويورك تايمز: "يعني أمريكا هي اللي واخدة بالها أوي من كورونا؟!"

واستنكر أديب، ما جاء في مقال عبر صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، حيث زعم أن الدولة المصرية لم تهتم بالتعامل مع فيروس كورونا: "تخيلوا واحد من نيويورك وأمريكا اللي عندها 145 ألف حالة يومية بيقولوا إن مصر مهتمتش بعلاج كورونا، قال أمريكا هي اللي اهتمت!".

وأوضح: "فجأة بيطلع مقال عاوز يضربك في وشك، عامل مقال عشان يقول مصر مش مهتمة بعلاج كورونا، لأ أمريكا هي اللي مهتمة وواخدة بالها أوي يا حبيبي".

وحول اتهام بعض الشباب للأجهزة المصرية، بالتسبب بإصابة محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد، قال أديب: "الناس اللي بتقول وهو صلاح ميجيش يتعب غير عندنا، يا جماعة هو فرح؟! بيقولوا الإصابة دي في وشنا، طب اللي أصيب في إنجلترا؟! في وش إنجلترا؟! انجلترا زعلانة؟! إنجلترا عندها 60 ألف إصابة، رئيس وزراء بريطانيا أصيب، الحاج جونسون أصيب بكورونا".

أديب عن إصابة صلاح بكورونا: "ممكن تحصل لأي شخص.. التزموا واتكلوا على الله"

وشدد أديب، على أهمية أن يلتزم الشباب بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا خاصة بعد إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا: "سمعتوا صوت كورونا؟! كورونا بييجي كتير".

وواصل: "أي شخص قد يصاب بفيروس كورونا دون أن يعلم لكن يجب أن نلتزم بالإجراءات الاحترازية، اعمل اللي عليك والباقي على ربنا، اعقلها وتوكل".