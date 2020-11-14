عقد ندوات تثقيفية بأسوان للتعريف بالتأمين الصحي الشامل الجديد

واصل فريق الإعلام والتوعية بمديرية الشؤون الصحية في أسوان، اليوم، أنشطته التوعية عن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، من خلال عقد الندوات التثقيفية للتعريف بالمنظومة الجديدة وأهميتها، تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وإشراف أحمد عطية، مسؤول الإعلام بالمديرية، منسق فريق التوعية والإعلام.

وبحسب بيان مكتب إعلام مديرية الصحة بأسوان، عقدت ندوات تثقيفية عن التأمين الصحي الشامل الجديد، وأهميته للعاملين بمديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة، وأخرى للرائدات الريفيات بإدارة كوم أمبو الصحية.

كما عقدت ندوات ولقاءات توعوية مع المواطنين المترددين علي الوحدات الصحية بالحربياب والمنصورية بحري و نجع العمدة بإدارة دراو الصحية، تضمنت التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد وأهميتها للمواطنين، بالإضافة إلى شرح آليات التسجيل بالمنظومة، والخطوات والأوراق المطلوبة للتسجيل، إلى جانب الرد على الاستفسارات والتساؤلات التى طرحت.

يأتى ذلك في إطار الجهود المبذولة للاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في محافظة أسوان، التى تعد ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة.

على صعيد متصل، واصلت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة أسوان، تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي، مدير المديرية، وإشراف الدكتور طارق أحمد حسن، منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية، أعمال القوافل العلاجية من جديد، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

وبحسب بيان مديرية الصحة، نظمت قافلة طبية للكشف المجاني، في عزبة النهضة بمدينة أسوان، وقرية حاجر أبو خليفة بمركز نصر النوبة، واستمرت يومان في كل قرية.

وأجري الكشف الطبي على 3094 مواطنُا، وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، فضلا عن عمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي.