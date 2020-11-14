"اغتصبها وصورها عارية".. إعلان وظيفة شاغرة يوقع بسيدة في شباك منتحل صفة محام

تعرضت سيدة بالمنوفية لعملية ابتزاز واغتصاب من شخص يدعي أنه محام، تعرف عليها من خلال أحد الإعلانات المنشورة بأحد المواقع الإلكترونية عندما استغل رغبتها في العمل للإيقاع بها، واغتصابها وابتزازها بعد أن قام بتصويرها عارية.

واستمعت النيابة العامة بمركز منوف بمحافظة المنوفية إلي أقوال ربة المنزل في الواقعة التي اتهمت فيها أحد الأشخاص باستدراجها واغتصابها في منزله بإحدى قرى المركز، حيث قالت ربة المنزل إنها تعرضت لعمية نصب كبيرة من خلال قيام المتهم بعرض إعلان علي أحد المواقع يطلب فيه جليسة أطفال وبعد ذهابي للمنزل قام بضربي واغتصابي.

وأضافت ربة المنزل في أقوالها أمام النيابة، أن المتهم هددها أكثر من مرة بنشر فيديوهات لها قام بتصويرها أثناء اغتصابها، مؤكدة أنه طلب منها أموالا بقيمة 5 آلاف جنيه لمرتين، وبالفعل دفعتهم خوفاً من الفضيحة، ثم قام المتهم بطلب منها المساعدة في الإيقاع بأخريات لكي يتركها وشأنها، ولكنها قامت بتسجيل عدد من المكالمات له لعرضها علي النيابة وقت تقديم المحضر.

وتابعت: أنا مقيمة ببولاق بالقاهرة، ورأيت الإعلان علي الانترنت، والمتهم قدم نفسه لي علي أنه محام وأبلغني بوجود والدته في المنزل برفقة الأولاد وجعل سيدة تدعي أنها أمه في إحدى المكالمات الهاتفية، بالإضافة إلي عدم وجود أطفال من الأساس، مشددة علي أن المتهم أغراها بالمبلغ الذي سيدفعه لها للعمل عنده كمربية لأولاده.

وأمرت نيابة منوف بمحافظة المنوفية، حبس "وائل.م.ا" المتهم باستدراج ربة منزل وتدعي "م.س.م"، واغتصابها وتصويرها عارية، بعد ضربها وإفقادها الوعي، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بتحريات المباحث حول الواقعة.

وألقت قوات الأمن بمديرية أمن المنوفية، القبص على المتهم، بعد تحرير المعتدي عليها محضرا بالواقعة، تتهم فيه منتحل صفة محام باغتصابها والاعتداء عليها وتصويرها أثناء الاغتصاب وتهديدها بنشر الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الدكتور أحمد مهران محامي المعتدى عليها، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المتهم حاول ابتزازها وتهديدها بالفضيحة ونشر فيديو اعتدائه عليها، وطلب منها أموال مقابل عدم النشر، ثم أصبح يطلب منها أن تساعده في الإيقاع بضحية جديدة مقابل عدم نشره للفيديو وهي ترفض أن تكون شريكة في جريمة ضحيتها امرأة أخرى تقع في نفس الفخ.

وتابع: على الجميع الحرص من تلك الإعلانات التي من الممكن أن تصبح فخا لهؤلاء المجرمين لاصطياد الضحايا الراغبين في البحث عن العمل، مؤكدا أنه قام والمعتدى عليها بتحرير محضرا ضد المتهم في قسم شرطة منوف، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة.