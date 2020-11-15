الفقي: الصناديق الأجنبية أدخلت 10.5 مليار دولار للسوق في آخر 6 أشهر

قال فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي، إن الإصلاح الاقتصادي جعل الاقتصاد المصري أكثر صلابة واستطاع أن يقاوم تداعيات أزمة انتشار جائحة كورونا، وأن يكون أكثر اخضرارًا بمعنى أنه يكون صديقًا للبيئة.

وأضاف الفقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن زيادة المساحة المنزرعة تزيد المعروض من المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية للمواطن المصري، وفي نفس الوقت فإن هذه المساحة الخضراء تعطي متنفسًا للبيئة لكي تكون أقل تضررًا مما يحدث.

وتابع أن مشروع المليون ونصف فدان يخلق فرص عمل للطبقات المحتاجة، مشددًا على أن أساليب الزراعة التقليدية لم تعد هي السائدة لكن الزراعة ستعتمد على التكنولوجيا واستخدام المياه بحرص شديد، وستنعكس الزراعة الحديثة على الاقتصاد وستجعله صديقًا للبيئة.

وحول انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري، قال الفقي إن هذا الأمر يرجع إلى التطورات المحلية والعالمية، إذ تعافى الاقتصاد المصري بعد الإغلاق الذي تم للنشاط الاقتصادي في شهر مارس وإبريل ومايو ويونيو ثم إعادة الفتح بداية من السنة المالية الجديدة، كما بدأت المصبات التي تصب في شرايين الاقتصاد المصري بالتعافي مثل السياحة وزيادة تحويلات المصريين من الخارج وبدأ النشاط الاقتصادي يتحرك في كافة القطاعات، وأصبح معدل النمو أكثر مما كان عليه في السابق، كما زادت الصادرات غير البترولية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وعاودت صناديق الاستثمارات الأجنبية الرجوع إلى مصر مرة أخرى خلال الأشهر الستة الماضية، إذ أدخلت ما يقرب من 10.5 مليارات دولار في المصارف المصرية وحصلت على المقابل بالجنيه المصري للاستثمار في أذونات الخزانة المصرية التي تدر عائدًا يقدر بنحو 12% بعد خصم الضريبة لصالح الموازنة العامة للدولة.

وأوضح أن صناديق الاستثمار الأجنبية استثمرت في أدوات الدين الحكومي في الأسواق الناشئة ومن ضمنها مصر، بدأت تعود مرة أخرى إلى مصر نتيجة الثقة في الاقتصاد المصري والاستقرار الأمني والسياسي والتصنيف الائتماني المستقر.