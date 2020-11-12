"مياه القليوبية" تهدد بقطع الخدمة عن المتأخرين في سداد الفواتير

قررت شركة مياه الشرب بالقليوبية، قطع المياه عن المواطنين الرافضين لسداد فواتير الاستهلاك المتأخرة عليهم، بعد أن أرسلت إليهم عدة إنذارات بضرورة تقنين أوضاعهم، إلا أنهم لم يتفهموا موقفهم القانوني ورفضوا الدفع.

وكلف المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة الشركة، القطاع التجارى بها، بتشكيل حملات لتحصيل المتأخرات من المشتركين الممتنعين عن سداد الفواتير بفرعي مدينه الخصوص وجنوب الخانكة، وحصلت مبالغ مستحقة عن قيم استهلاك المياه لعدد من أصحاب الأنشطة التجارية ومنازل المواطنين، وقطعت المياه عن مشتركين رفضوا سداد الفواتير، لحين تقنين أوضاعهم.

ونفذ القطاع التجاري حملة علي تعديات المواطنين الخلسة علي شبكة المياة والصرف الصحي، واتخاذ الإجراءات القانونية من تحرير محاضر ضبط للمواطنين المخالفين.

في وقت سابق، دعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" المواطنين لتسجيل قراءة عداد المياه، في الفترة من يوم 1 إلى 15 من كل شهر، من خلال تطبيق الهاتف المحمول "قراءتي".

وأشارت الشركة أن التطبيق يتيح للمواطن إضافة صورة العداد، ما يضمن دقة القراءات والمحاسبة على الاستهلاك الفعلي، والقضاء على مشكلة تراكم القراءات، والتأكد أن الفاتورة تعبر عن الاستهلاك الفعلي، بكل الشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن التطبيق متاح مجانا لأنظمة الأندرويد من خلال الرابط التالي:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hcww.it.myreading

ولأنظمةIOS https://apps.apple.com/eg/app/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%AA%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87/id1518978525

وفى سياق متصل، كانت الشركة أعلنت عن إطلاق التشغيل التجريبي للبوابة التجارية الإلكترونية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، https://ecp.hcww.com.eg لتقديم العديد من الخدمات للمواطنين.