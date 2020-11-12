"مياه القليوبية" تهدد بقطع الخدمة عن المتأخرين في سداد الفواتير
كتب:
حسن صالح
11:10 ص | الخميس 12 نوفمبر 2020
المهندس مصطفي مجاهد
قررت شركة مياه الشرب بالقليوبية، قطع المياه عن المواطنين الرافضين لسداد فواتير الاستهلاك المتأخرة عليهم، بعد أن أرسلت إليهم عدة إنذارات بضرورة تقنين أوضاعهم، إلا أنهم لم يتفهموا موقفهم القانوني ورفضوا الدفع.
وكلف المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة الشركة، القطاع التجارى بها، بتشكيل حملات لتحصيل المتأخرات من المشتركين الممتنعين عن سداد الفواتير بفرعي مدينه الخصوص وجنوب الخانكة، وحصلت مبالغ مستحقة عن قيم استهلاك المياه لعدد من أصحاب الأنشطة التجارية ومنازل المواطنين، وقطعت المياه عن مشتركين رفضوا سداد الفواتير، لحين تقنين أوضاعهم.
ونفذ القطاع التجاري حملة علي تعديات المواطنين الخلسة علي شبكة المياة والصرف الصحي، واتخاذ الإجراءات القانونية من تحرير محاضر ضبط للمواطنين المخالفين.
في وقت سابق، دعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" المواطنين لتسجيل قراءة عداد المياه، في الفترة من يوم 1 إلى 15 من كل شهر، من خلال تطبيق الهاتف المحمول "قراءتي".
وأشارت الشركة أن التطبيق يتيح للمواطن إضافة صورة العداد، ما يضمن دقة القراءات والمحاسبة على الاستهلاك الفعلي، والقضاء على مشكلة تراكم القراءات، والتأكد أن الفاتورة تعبر عن الاستهلاك الفعلي، بكل الشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية.
وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن التطبيق متاح مجانا لأنظمة الأندرويد من خلال الرابط التالي:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hcww.it.myreading
ولأنظمةIOS https://apps.apple.com/eg/app/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%AA%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87/id1518978525
وفى سياق متصل، كانت الشركة أعلنت عن إطلاق التشغيل التجريبي للبوابة التجارية الإلكترونية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، https://ecp.hcww.com.eg لتقديم العديد من الخدمات للمواطنين.