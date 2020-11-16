مضمار للدراجات وممشى سياحي.. تنفيذ 95% بكورنيش القناطر الجديد

أكد اللواء محمد سالم، رئيس مدينة القناطر الخيرية، في محافظة القليوبية، أن المدينة شهدت العديد من أعمال التطوير خلال الفترة الأخيرة، حيث تم تطوير الكورنيش، الذي تحول إلى أحد أهم المتنزهات الحضارية على مستوى المحافظة، بعد رفع كفاءة الأرصفة، وتركيب بلاط "انترلوك" وأعمدة إنارة، وتخصيص أماكن لهواة الصيد وإنشاء ممشى سياحي، وأحواض زهور، ومضمار لركوب الدراجات.

وقال رئيس مدنية القناطر، فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، خلال جولة تفقدية لمتابعة تطوير كورنيش القناطر، إنه تم الانتهاء من حوالي 95% من أعمال التطوير، تشمل إنشاء رصيف خرساني بطول 2 كيلومتر، بارتفاع 50 سنتيمتراً، ووضع أسوار حديدية ودهانها بألوان مبهجة، لإضافة الشكل الجمالي للسور، مع تركيب بلاط انترلوك بطول الرصيف، وزرع 47 عمود إنارة تجميلي جديد، بارتفاع 1.5 متر، وتركيب الجرانيت بأرصفة الكورنيش والطوب الحجري، بالإضافة إلى أعمال التشجير، ووضع أحواض الزهور والورود، وغرس النخيل والأشجار، وتزويدها بالمقاعد الرخامية لإتاحة الفرصة للاستراحة وتنزه المواطنين، لإعادة الطابع الحضاري والوجه الجمالي لمنطقة الكورنيش.

وفي وقت سابق، أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن المحافظة تولي اهتماماً بالشكل الجمالي لمدينة القناطر الخيرية السياحية، مشيراً إلى أنه تم تطوير الكورنيش، في مدخل المدينة بطول 2 كيلومتر، وبتكلفة اجمالية 2.5 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة الدولة والمحافظة لوضع مدينة القناطر الخيرية على الخريطة السياحية.

وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى من تطوير كورنيش المدينة، ويجري استكمال المرحلة المتبقية لافتتاحه الرسمي قريباً، لخدمة أهالي القناطر وقليوب والقرى المجاورة، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تركيب الجرانيت بأرصفة الكورنيش والطوب الحجري بالسور، وتركيب 47 عمود إنارة، مزودة بسلال لجمع القمامة، تم تصميمها بشكل جمالي يتناسب مع طبيعة المدينة.