الإدارية العليا تؤجل دعاوي الطعن على انتخابات القليوبية إلى 21 نوفمبر

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، تأجيل كافة الطعون المقدمة لوقف إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية للحكم في جلسة 21 نوفمبر الجاري عقب الاستماع لمرافعات ممثل المدعي عليهم الذي طالب بإحالة الدعوات لمحكمة النقض للاختصاص فيما طالب دفاع الطاعنين بضم محاضر الفرز باللجان الفرعية للدعوى.

وكانت المحكمة أجلت نظر الطعون في جلستها المنعقدة يوم السبت الماضي إلي اليوم حيث طالب الطاعنون بوقف إعلان النتيجة التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات أمس ألأحد في الإنتخابات التي جرت مطلع الأسبوع الماضي واعترض العشرات من المرشحين علي نتيجة الحصر العددي المعلن باللجان العامه بدوائر المحافظة ال6 علي المقاعد الفردية وتقدموا بطعون أمام القضاء الإداري ببنها التي رفضت الدعاوي وأحالتها الإدارية العليا التي نظرتها اليوم وقررت تأجيلها للحكم في 21 نوفمبر الجاري,

كما أجلت المحكمة الدعوى المقامة في نفس الموضوع من المرشحان هشام الجندي، مستقل والنائب الحالي المرشح جمال كوش، مستقل، لوقف إعلان النتيجة بدائرة بنها وكفرشكر، حملت دعوي الطعن رقم 9124 شق عاجل 67 واختصمت رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالقليوبية بالدائرة الأولي بنها وكفرشكر ورئيس محكمة بنها الإبتدائية ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفتهم وأقامها المحامي ناصر عيسي الفقي.

وطالبت الدعوي بصفة مستعجلة بوقف إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى قسم ومركز بنها ومركز كفرشكر للمرشحين الفردي والتي أعلنت أمس وفي الموضوع بإعادة الإنتخابات بالدائرة وما يترتب علي ذلك من من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالأتعاب والمصروفات واستندت الدعوي إلى وجود عوار واضح في العملية الانتخابية وعدم مطابقة نتائج الحصر العددي لمحاضر فرز اللجان التي حصل عليها مندوبو المرشحين في اللجان الفرعية قبل إعلان النتيجة في اللجنة العامه للدائرة.

وكانت النتائج الرسمية لانتخابات مجلس النواب بالقليوبية أظهرت حصد إئتلاف الأحزاب بقيادة مستقبل وطن علي 15 مقعدا فرديا من أصل 16 مقعدا فرديا جرت عليها إنتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب بالمحافظة في 6 دوائر بواقع 12 مقعدا لمستقبل وطن ومقعدين للشعب الجمهوري ومقعد للوفد الجديد

بينما خسر 207 يمثلون الأحزاب السياسية الأخرى والمستقلين في الجولة الاولي للإنتخابات والتي جرت بين 223 مرشحا مثلوا الاحزاب السياسية والمستقلين ومنها الوفد والمصري الديمقراطي وحماة الوطن ومصر الحديثة وابناء مصر