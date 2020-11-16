تقليل المرافقين والالتزام بالكمامة.. تشديد الإجراءات بالمنوفية الجامعي

عقد الدكتور محمد الصاوي، المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، اجتماعا، اليوم، مع الدكتور أحمد القرش، مدير عام المستشفيات الجامعية، ولجنة الصحة والسلامة المهنية، لمناقشة تطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد "الصاوي"، الدعم الكامل لإدارة المستشفي لتوفير وسائل الوقاية اللازمة للعاملين، وشدد على ضرورة الإلتزام بتقليل أعداد المرافقين للمرضى والزيارة وفقاً للوائح المستشفى، ومنع تواجد أى مرافق في غير أوقات الزيارة الرسمية.

وفي نهاية الاجتماع، شدد "الصاوي" على المتابعة الدائمة من أعضاء اللجنة كل في مجاله لقرارات لجنة الصحة و السلامة المهنية والعمل على تنفيذها وتقديم تقرير في كل اجتماع عن سير العمل و تنفيذ قرارات اللجنة.

علي صعيد متصل، تفقد الدكتور محمود قورة، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الإنشاءات التى تتم بالمستشفيات الجامعية ومنها جناح الرعاية المركزة الجديد بالدور الثالث، و معمل الباثولوجى بالدور الرابع بمستشفي الطوارئ، وأكد على مسئولي الشركة المنفذة بضرروة الإنتهاء من الأعمال على وجه السرعة والتغلب على أي عوائق.

و خلال جولته تفقد عيادة السمعيات و كلف الإدارة الهندسية بالمستشفيات الجامعية بوضع خطة صيانه عاجلة و إعادة تأهيلها، كما تابع أعمال إنشاء سلم الطوارئ لمدرجات الكلية الذي تم الإنتهاء منه و جاري إنهاء رفع مخلفات البناء وتجميل المنطقة المحيطة به.

رافقه خلال الجولة المهندس مصطفي حيدر مدير الإدارة الهندسية، و المهندسة إيمان العاصى بالإدارة العامة للشئون الهندسية بالجامعة، ومسئولي شركات المقاولات المنفذة لأعمال التحديثات والإنشاءات .