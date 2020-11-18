بريد الوطن.. هذا العالم الغريب حقاً

إنَّ هذا العالم واسِعٌ على أن يجمعنا فى طريقٍ ما، متذبذِبٌ لا يُحقِق استقراره إلا بصوتك.. إنَّ هذا العالم غريبٌ حقاً، لم يدع لى فرصة للقائك، كلٌّ منا فى وادٍ غير الآخر، نسعى للاقتراب، ويأبى كل ما حولنا لمّ الشمل، لن أتفوه بكلمة خاطئة فى غير موضعها، هى مشيئة الله، ربما كان اختباراً لقوة حبنا، ومعرفة مدى صبرنا حتى يحين اللقاء.. أعرف أننى لست كاتبة، وأنك أحياناً كنت تمر على ما أكتب مرور الكرام، أو لا تمر أصلاً، ربما حدث ذلك مؤخراً فقط، لأن ذكرياتنا تخبرنى أنك كنت أول المهتمين، أول الداعمين، أول المحبين والقارئين، والمتابعين، وفى ظل هذا كله كنت أنت بهم جميعاً.. لم أكن لأخطو خطوة دونك، دون مشورتك، دون إحساسك بى. أتعرف أمراً..؟ كانت أمى ونحن صغار تعاقبنا على أخطائنا بألّا تتحدّث معنا، تتجنّبنا، تترك لنا مساحة أو تترك لنفسها، كى يدرك كل منا خطأه وتهدأ هى فتعود إلينا بنفس صافية غير مُعكّرة، بتلك الطريقة علّمتنا كيف يكون مجرد الحديث «مُكافأة».. هل تتعامل معى كما كانت تتعامل أمى؟!

أخبرنى لمَ وأنا سأصمت حتى النهاية، فحبى لك ليس بيدى، هو بقلبى، والله وحده قادر على نزعك منه، وأنا أدعوه كى تظل أنت فيه، وتكون رفيقاً لدربى، سنداً فى حياتى، وسأظل أدعو دون كلل أو ملل أو خجل، حتى إن لم تكن راغباً..

أسماء عبدالخالق

يتشرف باب "نبض الشارع" باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com